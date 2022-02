Bez empatie, doping a hladovění. MOV bude vyšetřovat démonickou trenérku

PŘÍMO Z PEKINGU | Dvakrát spadla, kupila chybu za chybou. Ruská superfavoritka s cejchem dopingu svou čtvrteční volnou jízdu na olympijském ledě nezvládla. Jen co dozněla hudba, propukla Kamila Valijevová v pláč. Z tribun se začal ozývat soucitný potlesk. U vlastní trenérky však patnáctiletá dívenka zastání nenašla. „Proč jsi to vypustila? Proč jsi přestala bojovat? Vysvětli mi to!“ zuřila Eteri Tutberidzeová. Teď ji bude vyšetřovat Mezinárodní olympijský výbor.

V krasobruslařském světě patří mezi nejúspěšnější trenéry posledních let. Přesto kolem Eteri Tutberidzeové létá spousta pochybností a otázek. V Rusku roky cepuje mladé slečny. Její metody připomínají nejtvrdší sovětské drily. Je schopná náctileté krasobruslařky dřít klidně dvanáct hodin denně. Do svého týmu přijímá pouze holky v dětském věku. Vrchol kariéry mají zažívat ještě před dovršením dospělosti.

Žádná z jejich svěřenkyň nenastoupily na dvou olympiádách po sobě. Zvládly jednu, pak se ze sportovního světa vytratily. Posledním případem budiž olympijská šampionka z roku 2018 Alina Zagitovová. Bylo jí patnáct let. Už ale dávno nezávodí. Mluvila o tom, že jí Tutberidzeová zakazovala jíst i pít, aby vážila co nejméně. A podobných případů eviduje historie u téže koučky několik.

Teď měla kontroverzní trenérka v Pekingu v olympijském finále tři své svěřenkyně. Mladičké dívenky. Dvěma je sedmnáct let, jedné patnáct. Právě nejmladší Valijevová měla loni v prosinci pozitivní dopingový test. Výsledek však byl oznámen až poté, co už na Hrách pomohla Rusku ke zlatu v družstvech, a arbitráž CAS jí umožnila startovat i v soutěži žen.

V ní Valijevová i pod tíhou okolností neuspěla. Pokazila čtvrteční volnou jízdu a klesla z prvního na čtvrté místo. Od trenérky se dočkala při odchodu z ledu chladného přijetí. „Proč jsi to vzdala? Vysvětli mi to! Proč jsi přestala bojovat? Po axelu jsi to vypustila! Proč?“ zachytily mikrofony slova Tutberidzeové k psychicky už tak zdevastované dívce.

Předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach teď chce její chování prošetřit. „Musím říct, že mě to velmi, velmi znepokojilo. Valijevová musela být pod obrovským tlakem. Na ledě se trápila, z každého pohybu bylo vidět, s jak velkým stresem bojuje. Myslím, že kdyby záleželo jen na ní, tak by nejradši z ledu odešla a na celý ten příběh zapomněla. Když jsem pak viděl, jak ji přijali trenéři... Běhal mi z toho mráz po zádech,“ prohlásil zděšený Bach.

Také proto chce šéf MOV případ vyšetřit. „Moc důvěry ve mně nevzbudili,“ řekl Bach k ruským trenérům. „Místo aby ji utěšili a pomohli jí, byl z nich cítit obrovský chlad a odstup. A nejhorší na tom bylo, když jste viděli jejich řeč těla, ta jejich gesta,“ dodal. Zároveň však řekl, že výbor nemá moc možností jak proti Tutberidzeové zakročit. Možným řešením by do budoucna mohlo být zvýšení věkového limitu pro účast na olympijských hrách.

Zatímco se Valijevová, která přišla kvůli chybám o medaili a skončila čtvrtá, hroutila, stříbrná krajanka Alexandra Trusovová dostala záchvat. Křičela, že všechny nenávidí a na brusle už se nikdy nepostaví. Zlato „slavila“ třetí svěřenkyně Anna Ščerbakovová. Ta jen seděla v křesle a nevěřícně sledovala, co se kolem ní děje. Také Ščerbakovová (17) už dříve mluvila s ruskými médii o tom, jak přísnou musí držet dietu. K večeři jí prý stačí dvě krevety.

Na sociálních sítích vzbudily scény z okolí olympijského ledu obrovský ohlas. Hlavně kvůli věku mladých dívek a tlaku, jakému byly vystaveny. „Nemohu to sledovat. Všechny vypadají zničeně. Ukazuje to, že tyhle děti jsou tlačeny do pozice, která je pro ně nezdravá a zhoubná. Je mi špatně od žaludku. Je to chvíle, kdy si musíte říct - chudák dítě. Nikdy ji neměli dostat do této pozice,“ uvedla na twitteru bývalá vicemistryně světa Ashley Wagnerová.

Jisté je, že dohru bude mít dopingový nález Valijevové. Také tady je v podstatě jasné, že sama patnáctiletá dívka po zakázané látce nesáhla. Pokud ji opravdu užila, velmi pravděpodobně se tak stalo na popud třetí strany. Sama krasobruslařka se u arbitráže hájila tím, že si léky na podporu srdeční činnosti vzala omylem a patřily jejímu dědovi.