Sedmá Fernstädtová po dvou jízdách: Ještě není nic ztraceno, ztráta je malá

Česká reprezentantka zaostává po dvou ze čtyř jízd o 45 setin za vedoucí Jaclyn Narracottovou z Austrálie. Druhá je při své olympijské premiéře s odstupem 21 setin Hannah Neiseová, mistryně světa Tina Hermannová na třetím místě ztrácí 23 setin. „Ještě není nic vyhráno, ani prohráno. Uvidíme zítra,“ tvrdí Fernstädtová.

Jak spokojená s prvními dvěma jízdami?

„Myslím si, že pozice je docela v pohodě. Ale nejsem úplně spokojená, protože jsem ve druhé jízdě udělala chybu, kterou jsem dělala celý týden, což mě trochu mrzí. Nebyly to moje nejlepší jízdy, ale celkově dobrý, když kouknu na sezonu. Myslím si, že jsem v dobré pozici. I se špatnou jízdou mít dvě nebo tři desetiny k medaili… Ještě není prohráno, ani vyhráno. Uvidíme zítra.“

Co to bylo za chybu?

„Mezi čtvrtou a pátou zatáčkou jsem jela o mantinel. Je to náročná dráha, asi se vědělo, že žádná holka nemá dokonalé jízdy. Jde o to, kdo udělá nejméně chyb zítra.“

Na medaili vám chybí dvě desetiny. Co to znamená?

„Nevím, tak dvacet metrů? (smích) Je to jedna chyba. Jeden špatný nájezd do zatáčky. Na takové dráze je to málo, je technicky těžká, dlouhá. Není nic rozhodnuto.“

Jak strávíte čas před zítřejším závodem?

„Kouknu se na náš závod, rozeberme si to s trenérem. Abych věděla, jaké jsem dělala chyby. Pak si odpočinu a musím se dobře naladit.“

Co vám k tomu pomůže?

„Jako vždycky. Budu se soustředit sama na sebe, pak to bude, doufám, v pohodě.“

Odreagujete se při nějakém filmu? Nebo tady máte knížky?

„Dostala jsem biografie o sportovcích. Hodně lidí to nečte, ale já ráda.“