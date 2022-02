SOUHRN 7. dne ZOH: Ledecká zářila i na lyžích. Výhra hokejistů a boj žen

Olympiáda rychle běží dál, program Her v Pekingu se posunul už do sedmého dne. Z českého pohledu zajímavý pátek zahájila bojem o další senzační medaili v lyžařském super-G Ester Ledecká, nakonec skončila na skvělém 5. místě. Hokejistky nedokázaly porazit favoritky z USA, ve čtvrtfinále končí po prohře 1:4. Hokejisté naopak konečně vyhráli, 2:1 po sam. nájezdech zdolali Švýcarsko. Biatlonistkám se ve sprintu nedařilo, Davidová po špatné střelbě skončila až 41. Výborně si po polovině závodu vede skeletonistka Anna Fernstädtová. Projděte si kompletní páteční výsledky 7. dne, který jsme sledovali ONLINE na iSport.cz.

České vrcholy během 7. dne ZOH:

Ester Ledecká skončila v super-G na skvělém 5. místě. Od medaile ji dělilo pouhých 13 setin, od zlata pak jen 43 setin. Více čtěte ZDE >>>

skončila v super-G na skvělém 5. místě. Od medaile ji dělilo pouhých 13 setin, od zlata pak jen 43 setin. Hokejistky po lítém boji padly s Američankami 1:4. Více čtěte ZDE>>>

po lítém boji padly s Američankami 1:4. Hokejisté porazili Švýcarsko 2:1 po samostatných nájezdech. Více čtěte ZDE>>>

porazili Švýcarsko 2:1 po samostatných nájezdech. Čtveřici biatlonistek Markéta Davidová, Jessica Jislová, Lucie Charvátová a Tereza Voborníková sprint nevyšel, nejlepší byla 25. Charvátová. Více čtěte ZDE>>>

a sprint nevyšel, nejlepší byla 25. Charvátová. Anna Fernstädtová má za sebou první dvě jízdy na skeletonu. V polovině závodu figuruje na 7. místě se ztrátou 45 setin na první místo. Rozhovor s ní čtěte ZDE>>>

Výsledky 7. dne ZOH

Běh na lyžích

Muži - 15 km klasicky: 1. Niskanen (Fin.) 37:54,8, 2. Bolšunov (Rus.) -23,2, 3. Klaebo -37,5, 4. Holund (oba Nor.) -49,8, 5. Červotkin (Rus.) -56,9, 6. Hyvärinen (Fin.) -1:05,4, 7. Lapalus (Fr.) -1:14,8, 8. Burman (Švéd.) -1:32,0, 9. Semikov (Rus.) -1:39,9, 10. Poromaa (Švéd.) -1:47,7, ...31. Fellner 3:06,2, 50. Novák -4:11,8, 54. Knop -4:39,6, Pechoušek (všichni ČR) nestartoval.

Biatlon

Ženy - sprint (7,5 km): 1. Röiselandová (Nor.) 20:44,3 (0 tr. okruhů), 2. E. Öbergová (Švéd.) -30,9 (0), 3. Wiererová (It.) -37,2 (0), 4. Hauserová (Rak.) -47,3 (0), 5. Tandrevoldová (Nor.) -1:00,2 (0), 6. Rezcovová (Rus.) -1:05,0 (2), 7. Magnussonová (Švéd.) -1:05,9 (0), 8. Džimová (Ukr.) -1:07,5 (1), 9. Bescondová (Fr.) -1:08,8 (1), 10. Stremousová (Mold.) -1:15,2 (0), ...25. Charvátová -1:51,3 (1), 31. Jislová -1:58,4 (1), 41. Davidová -2:27,5 (4), 58. Voborníková (všechny ČR) -2:46,6 (2).

Curling

Muži - základní skupina: Švýcarsko - Rusko 6:3, USA - Británie 9:7, Švédsko - Itálie 9:3, Čína - Dánsko 5:4, Rusko - Dánsko 10:2, Británie - Norsko 8:3, Švýcarsko - Kanada 5:3.

Ženy - základní skupina: USA - Čína 8:4, Kanada - Japonsko 5:8, Švýcarsko - Rusko 8:7, Jižní Korea - Británie 9:7.

Hokej - muži

Skupina B

ČR - Švýcarsko 2:1 po sam. nájezdech (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Smejkal (Klok, H. Zohorna) , rozhodující nájezd Krejčí - 9. G. Haas (Andrighetto). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Bruggemann (USA) - Lazarev (Rus.), McCrank (Kan.). Vyloučení: 5:2. Využití: 0:1. Diváci: 834.

Dánsko - Rusko 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 29. Karnauchov (Slepyšev, D. Voronkov), 60. K. Semjonov. Rozhodčí: Fraňo (ČR), Campbell (Kan.) - Hancock (USA), Malmqvist (Švéd.). Vyloučení: 5:1. Bez využití. Diváci: 907.

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Tým ROV 2 2 0 0 0 3:0 6 2. Dánsko 2 1 0 0 1 2:3 3 3. Česko 2 0 1 0 1 3:3 2 4. Švýcarsko 2 0 0 1 1 1:3 1

Skupina C

Švédsko - Slovensko 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 12. Nordström (L. Bengtsson, Friberg), 19. Wallmark (Pudas, Tömmernes), 20. Friberg (Holm, Nordström), 58. C. Klingberg (Lander, Bromé) - 59. Slafkovský (Nemec). Rozhodčí: Romasko (Rus.), Schräder (Něm.) - Obwegeser (Švýc.), Oliver (USA). Vyloučení: 6:6. Využití: 1:0. Diváci: 653.

Lotyšsko - Finsko 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 44. Abols (Krastenbergs, D. Smirnovs) - 38. Kemiläinen (M. Lehtonen, Joonas Nättinen), 55. Komarov (Hietanen, Pokka), 59. Anttila (Mäenalanen, Lindbohm). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Nord - Lundgren (oba Švéd.), Šišlo (Rus.). Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 904.

Skupina C Z V VP PP P Skóre B 1. Finsko 2 2 0 0 0 9:3 6 2. Švédsko 2 2 0 0 0 7:3 6 3. Lotyšsko 2 0 0 0 2 3:6 0 4. Slovensko 2 0 0 0 2 3:10 0

Hokej - ženy

Čtvrtfinále:

USA - ČR 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 26. Knightová (Coyneová-Schofieldová, Brandtová), 47. Steckleinová (Panneková, Kellerová), 57. Harmonová (Brandtová, Knightová), 60. Coyneová-Schofieldová (Kellerová) - 25. Pejzlová (Vanišová, Křízová). Rozhodčí: Manthaová (Kan.), Nurmiová (Fin.) - Hammarová (Švéd.), Hanleyová (USA). Vyloučení: 3:5, navíc Cameranesiová (USA) 5 min. Využití: 1:0. Diváci: 636.

Kanada - Švédsko 11:0 (4:0, 5:0, 2:0)

Branky: 4., 29. a 51. Jennerová, 18., 18. a 53. Fillierová, 20. Rattrayová, 24. Spoonerová, 26. Ambroseová, 27. Turnbullová, 30. Clarková.

Rychlobruslení

Muži - 10.000 m: 1. Van der Poel (Švéd.) 12:30,74 - světový rekord, 2. Roest (Niz.) 12:44,59, 3. Ghiotto (It.) 12:45,98, 4. Bergsma (Niz.) 12:48,94, 5. Rumjancev (Rus.) 12:51,33, 6. Fish (Kan.) 12:58,80, 7. Beckert (Něm.) 13:01,23, 8. Bloemen (Kan.) 13:01,39, 9. Malfatti (It.) 13:01,42, 10. Swings (Belg.) 13:02,43.

Rychlobruslení na krátké dráze

Ženy - 1000 m: 1. Schultingová (Niz.) 1:28,391, 2. Čche Min-čong (Korea) 1:28,443, 3. Desmetová (Belg.) 1:28,928, 4. Santosová (USA) 1:26,783, Fontanaová (It.) diskvalifikována, finále B: 5. Velzeboerová (Niz.) 1:26,592, 6. I Ju-pin (Korea) 1:27,862.

Sjezdové lyžování

Ženy - superobří slalom: 1. Gutová-Behramiová (Švýc.) 1:13,51, 2. Puchnerová (Rak.) -0,22, 3. Gisinová (Švýc.) -0,30, 4. Tipplerová (Rak.) -0,33, 5. Ledecká (ČR) -0,43, 6. Mowinckelová (Nor.) -0,58, 7. Brignoneová (It.) -0,66, 8. Hütterová (Rak.) -0,68, 9. Shiffrinová (USA) -0,79, 10. Curtoniová (It.) -0,83, ...33. Nová -4,37, 36. Nováková (obě ČR) -4:75.

Skeleton

Muži: 1. Grotheer 4:01,01 (1:00,00+1:00,33+1:00,16+1:00,52), 2. Jungk (oba Něm.) -0,66 (1:00,50+1:00,53+1:00,31+1:00,33), 3. Jen Wen-kang (Čína) -0,76 (1:00,43+1:00,65+1:00,54+1:00,15), 4. Treťjakov (Rus.) -0,98 (1:00,36+1:00,84+1:00,37+1:00,42), 5. Jin čeng (Čína) -1,12 (1:00,74+1:00,71+1:00,40+1:00,28), 6. Rukosujev (Rus.) -1,39 (1:00,48+1:00,72+1:00,56+1:00,64), 7. M. Dukurs (Lot.) -1,75 (1:00,62+1:00,62+1:00,40+1:01,12), 8. Gassner (Něm.) -1,82 (1:00,87+1:00,86+1:00,62+1:00,48), 9. T. Dukurs (Lot.) -2,20 (1:00,76+1:00,79+1:00,74+1:00,92), 10. Čung Sung-ki (Korea) -2,73 (1:01,18+1:01,04+1:00,69+1:00,83).

Ženy (po 2 ze 4 jízd): 1. Narracottová (Austr.) 2:04,34 (1:02,05+1:02,29), 2. Neiseová -0,21 (1:02,36+1:02,19), 3. Hermannová (obě Něm.) -0,23 (1:02,28+1:02,29), ...7. Fernstädtová (ČR) -0,45 (1:02,35+1:02,44).

Skoky na lyžích

Muži:

Velký můstek - kvalifikace: 1. Lindvik 136,4 b. (135 m), 2. Granerud (oba Nor.) 131,6 (133,5), 3. P. Prevc (Slovin.) 128,3 (131), ...25. Kožíšek 107,8 (126), 45. Sakala 84,3 (110,5), 48. Koudelka 79,5 (109), 50. Rýdl (všichni ČR) 74,5 (105) - všichni postoupili.

Snowboarding

Muži - U-rampa: 1. A. Hirano (Jap.) 96,00, 2. James (Austr.) 92,50, 3. Scherrer (Švýc.) 87,25, 4. White 85,00, 5. Gold (oba USA) 81,75, 6. Guseli (Austr.) 79,75, 7. Josey (USA) 79,50, 8. Höflich (Něm.) 76,00, 9. K. Hirano 75,50, 10. Tocuka (oba Jap.) 69,75.