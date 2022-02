Skokanka (15) bude nejmladší Češkou v historii ZOH: Splněný sen, těším se

Kdyby jí před rokem někdo řekl, co všechno ve svých patnácti letech prožije, asi by nevěřila. Anežka Indráčková svými výkony udivuje, v Ljubnu při své druhé účasti ve Světovém poháru útočila na postup do druhého kola. Skvěle si vedla i na Kontinentálním poháru ve Vikersundu, kde uzavřela širší pódium. A i díky těmto výsledkům bude na únorových olympijských hrách v Pekingu nejmladší členkou české výpravy.

Anežka Indráčková účastí na olympijských hrách překoná jeden historický unikát. Bude nejmladší členkou olympijské výpravy v české historii. Tenhle zápis do tabulek dosud držel jiný skokan na lyžích, Zbyněk Krompolec, jenž byl v době konání OH v Lillehammeru ještě o dva měsíce starší.

„Znamená to pro mě, že si už takhle brzy splním svůj životní sen. Nikdy by mě nenapadlo, že se mi to podaří už v patnácti letech. Jsem opravdu vděčná za tuhle možnost a obrovsky se těším! Vždyť je to olympiáda,“ nechala se slyšet patnáctiletá skokanka.

Ta musela během posledních měsíců podstoupit řadu životních změn. „Nechodím tolik do školy, ale tu mám ráda, takže to je spíš nepříjemnost,“ uvedla a zmínila také cestování, které je přeci jen teď o něco pestřejší. „Norsko byla moje vysněná země, jsem moc ráda, že jsem se tam podívala. Nikdy bych taky neřekla, že navštívím Čínu.“

Anežka si nominaci zajistila skvělými výkony v zimní sezoně. Při své druhé účasti ve Světovém poháru dvakrát útočila na postup do druhého kola, když ve slovinském Ljubnu obsadila 32. a 33. pozici. „Že tam nebyly body? Vůbec mi to nevadí, aspoň je co zlepšovat. Bylo by to hezké, teď mám ale velkou motivaci to prolomit,“ nezoufala skokanka z Desné.

A právě silvestrovské závody nabídly ve světě ženského skoku na lyžích neobvyklý formát, tedy KO duely. V nich Indráčková vyzvala velké osobnosti tohoto sportu, a to Němku Katharinu Althausovou a Rakušanku Maritu Kramerovou. „Měla jsem z toho smíšené pocity. Byla to smůla, chytit takové skokanky do souboje. Na druhou stranu to byl obrovský zážitek,“ popsala své myšlenkové pochody.

Zmínila také, jak na ni hvězdy působily. „Kramerová byla taková uzavřená, což se dá pochopit vzhledem k tomu, že se jí skok moc nepovedl. Oproti tomu Althausová byla usměvavá, působila sympaticky.“

Někdo by si mohl myslet, že by taková společnost mohla patnáctiletou závodnici rozhodit, opak byl však pravdou. „Nervózní jsem vůbec nebyla, absolutně netuším, jak to bylo možné. Asi to bylo tím, že se ode mě nic nečekalo. Kdyby tam byli diváci, nejspíše by to bylo o něčem jiném.“

Nicméně Anežka nezářila jen na nejvyšší úrovni, zadařilo se jí také na Kontinentálním poháru. V norském Vikersundu obsadila 6. příčku, a dosáhla tak nejcennějšího kariérního výsledku. „Byl to parádní úspěch,“ pochvalovala si.

Za vzestupem skokanky z Desné nestojí jen skvělá práce trenérů, ale také rady od starší sestry Karolíny. Jak to ale bývá, ne vždy to je jen o sourozenecké lásce. „Dříve jsem Káju škádlila, když jsem ji pořád dávala najevo, že jsem vyšší. Teď už to nedělám, zakázala mi to.“ (směje se)