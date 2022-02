Koudelka útočil na nejlepší: Jsem naštvaný. Ale syn bude spokojený

Už jen za účast na olympiádě se sám označil za malého vítěze. Rok po operaci zraněného kolene měl Roman Koudelka blízko k o něco většímu vítězství. Ne snad přímo k olympijským medailím, ve vyrovnaném závodě na středním můstku ale měl naději na vynikající výsledek.

„Aspoň ta patnáctka…“ povzdechl si však po druhém kole.

Po tom prvním ho skok dlouhý 102 metry v příznivém povětří vystřelil na jedenáctý flek. V tom druhém ale skočil o čtyři a půl metru míň a výsledky se propadl jak tekutým pískem.

„Necítím, že by mi unikla šance, ale jsem v tuhle chvíli na sebe naštvaný, protože oba skoky byly metr, metr a půl zpožděné a to na to malém můstku udělá v každém skoku dva tři metry. To je pak ten důvod, že nejsem do desítky, ale jsem osmnáctý. Bohužel,“ hodnotil Koudelka. „Všechno je tak vyrovnané, že ty dvě malé chyby mě stály lepší umístění.“

I tak se zdálo, jako by českému skoku znovu chytla jiskra. Bez zkušeného reprezentačního lídra, který se po zranění zapojil až před Vánoci a v závodech začínal od nuly, reprezentace strádala. Sám Koudelka má ve Světovém poháru zatím jen čtyři body. Před olympiádou mu ale pomohlo soustředění v Planici.

„Udělal jsem velký kus práce. Skákal jsem tam velice dobře a technicky ty skoky byly podobné i tady. Akorát bohužel ten odraz byl zpožděný, což mě stálo ty metry,“ zopakoval Koudelka.

Doma se na něj dívala rodina, přičemž pětiletý syn Karel už má o skocích ponětí.

„Věřím, že oni na mě budou hrdí. Viděli mě aspoň ve druhém kole, to se letos mockrát nestalo. Karel bude spokojený, bude to hodnotit dobře,“ usmíval se Koudelka.

Do druhého kola se dostal i Čestmír Kožíšek, skončil třicátý. A vyhlíží, že se i koronavirové izolace bude moct vrátit do normálního režimu.

„Jsem rád, že můžu skákat, i za celou sezonu. Je to finále a užili jsme si to,“ pochvaloval si Kožíšek.

Český tým už dnes čeká olympijská premiéra závodu smíšených družstev. A Koudelka už vyhlíží i závod na velkém můstku.

„Těším se na něj moc, mám chuť závodit, baví mě to. Baví mě skákat, mám radost, když si můžu jít zaskákat, ale jako 99 procent lidí jsem tady ještě neskákal,“ řekl Koudelka. „Ten malý mi vyhovoval, tak věřím, že to bude stejné.“