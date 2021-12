Samková zpátky v Česku: Operace v pořádku! Lékař mluvil o Pekingu

Nejsou to ani dva týdny, co česká snowboardová hvězda Eva Samková vyděsila fanoušky děsivým pádem a zlomeninami obou kotníků. Ale nebyla by to ona, kdyby zas nerozdávala úsměvy. Olympijská vítězka se vrátila z rakouské nemocnice do Česka a nyní intenzivně rehabilituje. A Peking? Ještě není vše ztraceno.