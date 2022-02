Pančochová postupně odkryla, že je na holky: Nikdo se na mě nedíval jinak

Čeká ji čtvrtá olympiáda, cenný kov jí ale zatím ve sbírce chybí. Šárka Pančochová bude mít v Pekingu hned tři příležitosti, jak to změnit. „Jsem kvalifikovaná na slopestyle, Big Air a U-rampu. Ráda bych si zajela medaili, je jediná, která mi v repertoáru chybí,“ neskrývá Pančochová, že touží po umístění na stupních vítězů alespoň v jedné z disciplín.

Kromě svých sportovních výkonů poutá pozornost i tím, že nemá problém otevřeně mluvit o soukromém životě. O své lesbické orientaci promluvila poprvé veřejně v roce 2017, vnitřně si ji připustila dnes jednatřicetiletá reprezentantka o devět let dřív.

„Že se mi líbí holky, jsem si uvědomila v osmnácti. Začala jsem jezdit se dvěma snowboardistkami, blízkými kamarádkami, které měly dobrý vztah. Bylo to pěkné, vyvážené. Z nějakého důvodu jsem si uvědomila, že se mi holky líbí,“ prozradila,

To, že je na dívky, držela Pančochová nějaký čas v sobě. „Ale řekla jsem to blízkým kamarádům a pak z ničeho nic to věděla i komunita. Když to lidé kolem věděli, akceptovali mě takovou, jaká jsem. Nikdo se na mě nedíval jinak. V tu chvíli už to nebylo tak dramatické,“ zavzpomínala.

V rodinném prostředí sehrál klíčovou roli bratr. „Rodina to vzala docela dobře, nebo jim to bylo asi jedno. Mají mě rádi tak jako tak. První to věděl brácha s přítelkyní, který to vyslepičil naší mámě, takže mi to ulehčil. On je hrozná slepice. (smích) Rodiče to ale vzali v pohodě,“ těšilo jí.

Momentálně žije Pančochová po boku americké přítelkyně Kaileen, čekají na dobu, kdy bude v Česku umožněn sňatek párům stejného pohlaví. Zatím si dopřály alespoň svatbu v americkém státě Washington.

„Poznaly jsme se v Portlandu 2018. Na prvním rande jsme byly na takovém surfové premiéře. Pak jsem ji vzala snowboardovat. Zjistila jsem, že jí to jde docela dobře, skákala celkem velké skoky. Trošku jsem se o ni bála, aby se hned na prvním rande nezranila, ale bylo to dobrý.“