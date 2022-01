Pančochová zase na ZOH: Na prvních Hrách jsem viděla Jágra. To bylo wow

V čem jste od té doby jiná?

(směje se) „Asi jsem vdaná, a to je tak všechno. (Pančochová si vloni vzala svou přítelkyni Kaileen Lareeovou) Na první olympiádě mi bylo osmnáct, šla jsem do všeho po hlavě. Chtěla jsem udělat všechny triky, pak mě to stálo zranění. Teď jsem rozvážnější, klidnější, neberu si to tak osobně, snažím se zlepšovat. Když to nejde, přes koleno to nelámu.“

Jak se po těch letech díváte na olympijské hry?

„Olympiáda je vždycky vyvrcholení čtyřletého cyklu. Je to trošku jiné v tom, že je to míň má osobní reprezentace, spíš je to reprezentace České republiky. Vážím si toho, že můžu jet na čtvrtou olympiádu. Kvalifikovat se ve všech třech disciplínách je taky unikátní, je to velký úspěch. Mám z toho velkou radost. Já už v tom umím chodit, počtvrté je to easy. Vím, co od toho čekat, mám za těch dvanáct let víc zkušeností. Je to dlouhá doba na vrcholové sportovní úrovni. Těším se. Uvidíme, jak to tam klapne.“

Co si vybavíte z předchozích olympiád?

„Nejlepší zážitek byl ve Vancouveru. Tam to bylo celkově super. Mohli jsme bydlet přímo ve městě, kouknout se na hokej. Viděli jsme Jaromíra Jágra, bylo to takový wow! Parádní první olympiáda. V Soči mě asi nejvíc překvapila velikost překážek. Ty skoky byly obrovské, asi největší, jaké jsem v životě jezdila. Kopec byl hrozně krásný, zajezdili jsme si tam v prašanu. V Koreji to byly smíšené emoce. Pustili nás do slopestylu ve větru. Celkově jsem si olympiády užila všechny. Vždycky je to zkušenost, kterou člověk získá.“

Co od sebe v Pekingu v jednotlivých disciplínách čekáte?

„Já myslím, že slopestyle a Big Air jsou mojí silnější stránkou. Na poslední chvíli se mi podařilo kvalifikovat i v rampě, mám radost, ale neměla jsem čas všechno trénovat, triky jsou tam časově náročné. Ale poslední tři týdny jsem si docela zajezdila v Copperu. Jsem za to hrozně ráda. Cítím se dobře na prkně, psychicky i fyzicky.“

V olympijském středisku Secret Garden jste už v roce 2018 závodila, co od areálu čekáte?

„Těším se na slopestyle. Jako vždy je to hrozně těžké předvídat. Tehdy to tam bylo v pohodě, ale často tam dost fouká a je tam pěkná kosa. Budu se snažit co nejlépe. Bedna by byla parádní, člověk neví, uvidím po prvním tréninku.“

Nejvíc úspěchů sbíráte ve slopestylu, ten jste ale v sezoně ani jednou nejela. Nevidíte to jako problém?

„Poslední slopestyly jsem musela vynechat, protože jsem měla covid. Nechtěla jsem riskovat, že bych cestovala pozitivní. Závodů mám ale spoustu a v Copperu jsem dala tři skoky v lajně. Chtěla jsem mít jistotu.“

Před pěti lety jste musela na operaci obou ramen a od té doby jste se postupně dostávala zpátky do formy. Jaký to byl proces?

„Když se člověk zraní, je namotivovaný, chce se hned vrátit zpátky. Za mě je nejdůležitější, když nic nebolí. Je pak výrazně jednodušší vrátit se do formy. Trvá to, člověk nějakou dobu nejezdil, u nás ve skocích je to o jistotě, jak se na prkně cítí. Za ty roky jsem zjistila, že není úplně nejdůležitější dělat největší triky pořád, ale mít komfort, cítit se na snowboardu dobře. Mám jistotu, že neudělám blbost. Vím, že to tam můžu naložit na sto procent.“

Kde berete vášeň k tomu pořád bojovat dál?

„Hrozně mě baví snowboarding, lítat ve vzduchu, mít tam volnost a kontrolu nad prknem. Už je mi třicet, už jsem trošku opatrnější, neženu se do všeho po hlavě. V posledních letech mi pomáhá, že jsem měla míň zranění. Jezdím, z toho důvodu mám lepší triky.“

Co předvedete v Pekingu?

„V tuhle chvíli jezdím nejlíp, co jsem jezdila za svou kariéru. Letos se mi podařilo odjet tři devítistovky (skoky s dvěma a půl otočkami), pracuju na backside 1080 (tři otočky). V Copperu jsem to párkrát zkoušela, už mi k tomu chybělo málo. Je to takový můj trik, který si musím odjet, než skončím svoji profesionální snowboardovou kariéru.“