Zlaté výlety Ledecké? Je skvělá, ale jsme trochu naštvané, říkají soupeřky

Polka Aleksandra Krolová se usmívala do ostrého čínského sluníčka, i když dostala nepříjemnou otázku. Jaká byla jízda proti Ledecké?

„Byla to těžká jízda...“ rozesmála se. „Měla jsem smůlu, že jsem dostala Ester do čtvrtfinále. Věděla jsem, že na ni musím zatlačit a dostat ji trochu do stresu. Malou chybu tam udělala, ale nestačilo to. A pak jsem udělala chybu já, protože jsem se opravdu snažila na ni zatlačit. Je nejlepší, vyhrála zlato. Víc jsem udělat nemohla.“

Byla to právě Krolová, která před necelým měsícem v Simonhöhe vyhrála poslední paralelní obří slalom Světového poháru před olympiádou. Jenže v Číně dostala příliš brzy do cesty nejtvrdší překážku. Zkusila riskovat, stejně jako všechny ostatní.

Program Ester Ledecké na ZOH 2022: kdy se jede sjezd a super-G? >>>

„Zkusila jsem do toho dát víc než sto procent, protože proti Ester musíte. Nedostala jsme se ale do rytmu a vypadla jsem,“ líčila Italka Nadya Ochnerová, která s Ledeckou vypadla v osmifinále.

V semifinále skončila stejným způsobem Nizozemka Michelle Dekkerová. A ve finále i Rakušanka Daniela Ulbingová. Ta přitom má za sebou proti STR solidní skalpy. Před pěti lety ji porazila ve finále mistrovství světa v paralelním slalomu a porazila ji i v prosinci v Carezze, kde Ledecká po chybě ve finále nedojela do cíle. Teď to ale bylo naopak.

„Snažila jsem se Ester porazit. Udělala jsem chybu, to se stává. Jsem šťastná, že jsem skončila druhá,“ brala to Ulbingová s nadhledem.

Přijede a vítězí...

Takže se to stalo znovu. Od svého olympijského triumfu v Pchjongčchangu před čtyřmi lety závodila Ledecká v pouhých třinácti závodech Světového poháru. Za poslední dvě zimy závodila na prkně dokonce jen třikrát. Přesto je to při jejích návratech do světa alpského snowboardingu pořád stejné. Přijede a vítězí.

„Ona sice lyžuje, ale není to tak, že by na snowboardu netrénovala. Myslím si, že tréninkově jí lyžování pomáhá víc než snowboarding. Má ty své lyžařské lajny, nebojí se rychlosti, ví, jak jít z hrany na hranu,“ přemítá Krolová. „Samozřejmě jsme trošku naštvané. Dělá dvě věci skvěle a my nedokážeme ani tu jednu. Je to pro nás těžké, ale ona je skvělá!“

Asi je tam trochu marnosti a lítosti. Zároveň ale snowboardistky nemají problém snowboardovou královnu uznat a ocenit.

„Je to neuvěřitelná dáma a je pro nás obrovskou inspirací. Být nejlepší ve dvou různých sportech je prostě úžasné,“ uvedla bronzová medailistka Gloria Kotniková ze Slovinska. „Já nelyžuju, jenom jezdím na snowboardu.“

Jednatřicetiletá Krolová dokonce označila o pět let mladší Ledeckou za svůj vzor.

„Nevím, jak to dělá. Ráda bych to věděla. Jak dokáže závodit na lyžích i na snowboardu… Je tak mentálně silná, že nemá problémy všechny nás porazit,“ říká Krolová.