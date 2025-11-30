Předplatné

Zápasník Jiří Procházka bude otcem! Děkuji za tohle požehnání, napsal na sítích

Světová jednička polotěžké váhy Jiří Procházka hlásí šťastnou novinu. Týden, kdy byly největším tématem spekulace o jeho šancích na další titulový zápas v UFC, uzavírá třiatřicetiletý bojovník oznámením, že jej brzy čeká velký životní milník - narození prvního dítěte. „Je mi velkou ctí oznámit, že příští rok budeme tři,“ napsal Procházka k fotografii s partnerkou u vánočního stromku.

Rok 2026 nebude pro Jiřího Procházku pouze o dobývání trůnu polotěžké divize UFC. Nejlepší český bojovník bude vstupovat do nové životní etapy. V třiatřiceti letech se stane otcem. V neděli to oznámil na sociálních sítích.

Po týdnu plném spekulací a jednání s manažerem o případném zápasu o šampionský pás prestižní americké ligy, přichází Procházka se skvělou novinou. „Je mi velkou ctí oznámit, že příští rok budeme tři. Děkuji za tohle požehnání i odpovědnost zároveň. Těším se a jdeme pro to,“ napsal Procházka v příspěvku na Instagramu. 

Procházka: Jednáme o soupeři, můžu bojovat v Bílém domě. Chci UFC v Praze • iSport.tv

