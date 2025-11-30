Předplatné

Vydřenou výhru Teplic trefil exklokan Kozák: Nebudu lhát, takhle jsem si to vysnil

Teplice slaví výhru v Ďolíčku
Teplický Matěj Náprstek se snaží dostat k míči přes bránícího Bensona Sakalu z Bohemians
Teplický Matěj Radosta zpracovává míč před Janem Vondrou z Bohemians
Aleš Čermák z Bohemians bojuje o míč v utkání proti Teplicím
Fotbalisté Teplic slaví gól Matyáše Kozáka na hrišti Bohemians
Zklamání hráčů Teplic, zleva Matej Riznič a Matěj Náprstek
Petr Fantyš
Chance Liga
Podmínky atraktivnímu fotbalu úplně nenahrávaly a diváci v Ďolíčku mnoho pohledných akcí neviděli. „Pro fanouška to asi nebylo úplně koukatelné, ale ukázal se charakter. Odvedli jsme těžkou práci a zvládli jsme to,“ shrnul trefně jediný střelec Matyáš Kozák, který v závěru sebral body svému bývalému klubu. „Nebudu lhát, přesně takhle jsem si to vysnil už večer před zápasem,“ culil se útočník.

„Nerad se dotýkám terénu, ale tentokrát fotbalu moc nenasvědčoval a už dopředu bylo jasné, že to bude hodně o bojovnosti,“ připomněl trenér hostů Zdenko Frťala.

Vsadil tak spíš na defenzivu a v tomto ohledu mu plán vyšel. Prvních 77 minut se hrálo prakticky bez šancí a zhruba čtvrt hodiny před koncem poslal na plac zkušený kouč žolíka Matyáše Kozáka, který mu za pár chvil splatil důvěru. Přízemní centr Roberta Jukla si výborně našel a pak v těžké pozici pálil přesně k bližší tyči. „Říkali jsme si, že to bude válka a o jednom gólu, což se potvrdilo a jsem rád, že my odcházíme vítězně,“ radoval se Kozák.

„Byl smutný, že se nedostal do základu, ale jeho přístup, snaha a ochota se mu tentokrát vyplatily,“ chválil střelce vítězné branky kouč Zdenko Frťala. „Respektuje, když není v sestavě a zároveň dělá všechno pro to, aby se do ní dostal. Tak funguje ale celý tým. Nikdo se neuráží ani kolem sebe nekope,“ vyzdvihoval soudržnost mužstva.

Právě dobrý charakter zmínil na tiskové konferenci hned několikrát. „Nechci znevažovat kvality našich hráčů. Sázíme primárně na charakter a všichni víme, že nemáme možnost dělat hráče za desítky milionů korun. Není to oku lahodící fotbal, ale oddanost a víra, že jeden za druhého hrábnou posouvají jejich sebevědomí a pak z toho hra vyplyne,“ pokračoval pozitivně naladěný trenér, jehož tým z posledních deseti ligových zápasech padl jen jednou.

Dvě vítězství v posledních dvou kolech ho pak posunuly na 11. místo a na barážové příčky mají „skláři“ už pětibodový náskok. „Pod tlakem jsme pořád. Náš šéf říkal, že se třemi body s Bohemky počítá,“ smál se Frťala. „Jsme rádi, že jsme mu to splnili a zároveň jsme si vědomi toho, jak je to pod námi vyrovnané,“ nechce přecenit dobrou formu v posledních kolech.

Bezzubí klokani

Naopak Bohemians zůstávají na chvostu prostřední skupiny a náskok „klokanů“ na Teplice se ztenčil na jediný bod. Už poněkolikáté v sezoně zeleno-bílí ztratili utkání především vinou špatné finální fáze. „Byli jsme aktivní, ale náš problém je na posledních 30 metrech. Měli jsme šance, ze kterých branka vstřelit šla, ale nepovedlo se nám to a Teplice si na svou šanci trpělivě počkali a ukázali nám, jak s ní naložit,“ bědoval trenér Jaroslav Veselý.

Domácí se do velkého tlaku dostali až v posledních deseti minutách, kdy se snažili o vyrovnání a jako obvykle hrozili především prostřednictvím levé strany a aktivního Vlasije Sinjavského. Po jeho centru nejprve Adam Kadlec hlavičkoval do břevna, poté Aleš Čermák z dobré pozice pálil mimo a Lukáš Hůlka znovu hlavou jen těsně minul levou tyč. Když nevyšlo ani akrobatické zakončení Václava Drchala v nastavení, odešli „klokani“ s prázdnou.

„Tento týden jsme pořád trénovali na posledních 30 metrech a standardní situace. Bohužel… Musíme začít dávat góly, naši útočníci se neprosadili už dva měsíce a možná budeme muset něco změnit. Třeba dát do útoku stopera…“ odlehčil situaci zklamaný Veselý.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia17116035:1239
2Sparta16104230:1734
3Jablonec1795323:1632
4Liberec1785430:1629
5Plzeň1785433:2329
6Karviná1791731:3028
7Olomouc1776418:1127
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1765620:2123
10Bohemians1754814:2019
11Teplice1746718:2318
12Baník17341011:2113
13Dukla1727813:2413
14Ml. Boleslav17341023:3913
15Pardubice1626816:3112
16Slovácko1725108:2411
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
