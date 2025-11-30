Vydřenou výhru Teplic trefil exklokan Kozák: Nebudu lhát, takhle jsem si to vysnil
Podmínky atraktivnímu fotbalu úplně nenahrávaly a diváci v Ďolíčku mnoho pohledných akcí neviděli. „Pro fanouška to asi nebylo úplně koukatelné, ale ukázal se charakter. Odvedli jsme těžkou práci a zvládli jsme to,“ shrnul trefně jediný střelec Matyáš Kozák, který v závěru sebral body svému bývalému klubu. „Nebudu lhát, přesně takhle jsem si to vysnil už večer před zápasem,“ culil se útočník.
„Nerad se dotýkám terénu, ale tentokrát fotbalu moc nenasvědčoval a už dopředu bylo jasné, že to bude hodně o bojovnosti,“ připomněl trenér hostů Zdenko Frťala.
Vsadil tak spíš na defenzivu a v tomto ohledu mu plán vyšel. Prvních 77 minut se hrálo prakticky bez šancí a zhruba čtvrt hodiny před koncem poslal na plac zkušený kouč žolíka Matyáše Kozáka, který mu za pár chvil splatil důvěru. Přízemní centr Roberta Jukla si výborně našel a pak v těžké pozici pálil přesně k bližší tyči. „Říkali jsme si, že to bude válka a o jednom gólu, což se potvrdilo a jsem rád, že my odcházíme vítězně,“ radoval se Kozák.
„Byl smutný, že se nedostal do základu, ale jeho přístup, snaha a ochota se mu tentokrát vyplatily,“ chválil střelce vítězné branky kouč Zdenko Frťala. „Respektuje, když není v sestavě a zároveň dělá všechno pro to, aby se do ní dostal. Tak funguje ale celý tým. Nikdo se neuráží ani kolem sebe nekope,“ vyzdvihoval soudržnost mužstva.
Právě dobrý charakter zmínil na tiskové konferenci hned několikrát. „Nechci znevažovat kvality našich hráčů. Sázíme primárně na charakter a všichni víme, že nemáme možnost dělat hráče za desítky milionů korun. Není to oku lahodící fotbal, ale oddanost a víra, že jeden za druhého hrábnou posouvají jejich sebevědomí a pak z toho hra vyplyne,“ pokračoval pozitivně naladěný trenér, jehož tým z posledních deseti ligových zápasech padl jen jednou.
Dvě vítězství v posledních dvou kolech ho pak posunuly na 11. místo a na barážové příčky mají „skláři“ už pětibodový náskok. „Pod tlakem jsme pořád. Náš šéf říkal, že se třemi body s Bohemky počítá,“ smál se Frťala. „Jsme rádi, že jsme mu to splnili a zároveň jsme si vědomi toho, jak je to pod námi vyrovnané,“ nechce přecenit dobrou formu v posledních kolech.
Bezzubí klokani
Naopak Bohemians zůstávají na chvostu prostřední skupiny a náskok „klokanů“ na Teplice se ztenčil na jediný bod. Už poněkolikáté v sezoně zeleno-bílí ztratili utkání především vinou špatné finální fáze. „Byli jsme aktivní, ale náš problém je na posledních 30 metrech. Měli jsme šance, ze kterých branka vstřelit šla, ale nepovedlo se nám to a Teplice si na svou šanci trpělivě počkali a ukázali nám, jak s ní naložit,“ bědoval trenér Jaroslav Veselý.
Domácí se do velkého tlaku dostali až v posledních deseti minutách, kdy se snažili o vyrovnání a jako obvykle hrozili především prostřednictvím levé strany a aktivního Vlasije Sinjavského. Po jeho centru nejprve Adam Kadlec hlavičkoval do břevna, poté Aleš Čermák z dobré pozice pálil mimo a Lukáš Hůlka znovu hlavou jen těsně minul levou tyč. Když nevyšlo ani akrobatické zakončení Václava Drchala v nastavení, odešli „klokani“ s prázdnou.
„Tento týden jsme pořád trénovali na posledních 30 metrech a standardní situace. Bohužel… Musíme začít dávat góly, naši útočníci se neprosadili už dva měsíce a možná budeme muset něco změnit. Třeba dát do útoku stopera…“ odlehčil situaci zklamaný Veselý.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|17
|11
|6
|0
|35:12
|39
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Liberec
|17
|8
|5
|4
|30:16
|29
|5
Plzeň
|17
|8
|5
|4
|33:23
|29
|6
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7
Olomouc
|17
|7
|6
|4
|18:11
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|17
|6
|5
|6
|20:21
|23
|10
Bohemians
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11
Teplice
|17
|4
|6
|7
|18:23
|18
|12
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
|13
Dukla
|17
|2
|7
|8
|13:24
|13
|14
Ml. Boleslav
|17
|3
|4
|10
|23:39
|13
|15
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|16
Slovácko
|17
|2
|5
|10
|8:24
|11
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu