Kanada ladí tým snů pro olympiádu. Kdo by mohl mít jistou nominaci?

Alex Pietrangelo z Vegas by měl patřit k defenzivním pilířům Kanady na OH 2022 • ČTK / AP / John Locher

Connor McDavid by neměl chybět ve výběru Kanady pro OH v roce 2022 • ČTK / AP / JASON FRANSON

Connor McDavid by neměl chybět ve výběru Kanady pro OH v roce 2022 • ČTK / AP / JASON FRANSON

Klepe se na to celý hokejový svět. Zastaví se NHL a nejlepší hráči planety se znovu vydají na olympiádu. Do velkého turnaje zbývá ještě rok. Ale z přístupu Kanady, největšího favorita, cítíte jiný pohled. Už jenom rok. Generální manažer Doug Armstrong prozradil, že už je potřeba vyškrtat ze seznamu první jména. Zhruba jedenáct hokejistů by mělo mít nominaci prakticky jistou.

Kanada je obr, který by z NHL postavil klidně tři týmy s ambicí hrát o olympijské zlato. A teď si z hromady ofenzivních talentů složte jen jeden. Do velkého turnaje zbývá jeden rok a generální manažer Doug Armstrong pronesl, že už teď je čas dělat důležité kroky: „Celý rok se nemůžete soustředit na 55-60 hráčů, musíte se začít rozhodovat.“ V podcastu Two-Man Advantage prozradil další detaily.

V první řadě, Kanada bude svůj tým vybírat jinak než na hry v Soči v roce 2014. Tam jste mohli nabalovat hvězdy na fungující jádro, které uspělo na olympiádě v roce 2010. V únoru uplyne od poslední akce s účastí hráčů NHL už osm let, esa zestárla. Tehdy byl klíčovým bekem Shea Weber, který kariéru pomalu dohrává. Drew Doughty? Moc by chtěl nastoupit na třetí olympiádě, ale za mořem se spíš řeší, že i jeho éra už je pryč.

„Jsem si celkem jistý, že uvidíme Sidneyho Crosbyho, Careyho Price a Alexe Pietrangela na konečné soupisce,“ myslí si novinář Pierre LeBrunn ze serveru The Athletic.

Bude to ale úplně jiná Kanada než ta, která stála na jménech jako Corey Perry, Patrick Marleau nebo Jamie Benn. „Na tomhle poli to bude nová skupina, ne úplně zbrusu nová, ale většina hráčů bude jiná, než jste mohli vidět na poslední olympiádě,“ říká i Armstrong.

Od léta vedení kanadského výběru skládá soupisku. Armstrong, Ken Holland, Ron Francis, Don Sweeney, Scott Salmond a Roberto Luongo měli za úkol vytvořit dva týmy před play off NHL. Jeden po něm. Následovalo velké kolo porovnávání. Současnou sezonu rozdělila pracovní skupina na čtvrtiny, po každé se bude řešit stav soupisky.

V tuhle chvíli by měla mít Kanada zhruba jedenáct jmen strčených v regálu s nápisem „letí do Číny“. Volná místa? Teoreticky jen čtrnáct pozic. Velkým tématem jsou v tuhle chvíli mladí hráči, kteří pomalu vyskakují v NHL. Jordan Kyrou nebo Bowen Byram začali nastupovat v nejlepší lize světa, za rok budou zase o kus dál, nebo měli by být. A do týmu by mohli přinést podobnou vášeň, kterou v roce 2010 dodali Drew Doughty a Jonathan Toews. Kolem nich se pohybovali Martin Brodeur nebo Chris Pronger, mladíci ve věku lehce po dvacítce dali veteránům šťávu.

Kanada bere za velkého soupeře samozřejmě tým USA, kterému do ideálního věku dorůstají produkty jejich systému. Patrick Kane bude už třiatřicetiletý veterán, kolem něj čekejte partu s Austonem Matthewsem nebo Jackem Eichelem. Sem se dívá Armstrong v první řadě. Ví, že musí postavit tým, který bude schopen přehrát evropské týmy i rivala z USA, až to bude potřeba. Cesta za medailí začala.