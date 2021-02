Hra novinářů se sestavami. Cože? A proč tam nejsem já?! ptal se Doughty

Je to hra. Zábava. Jdete s kůží na trh. Kdo by mohl jet na příští velkou hokejovou akci v národním dresu? Kdo s kým by si mohl sednout v lajně? Komu svěřit péči nad brankovištěm a koho nechat doma? Když média přijmou na moment roli trenérů a načrtnou vlastní sestavu, nemusí to v pozdějším reálném světě tolik znamenat. Stejně vás ale může pořádně vytočit, když v novinách své jméno nenajdete. Vyprávět by o tom mohl kanadský obránce Drew Doughty.