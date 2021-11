Vyrobeno v Česku. Do Pekingu s první cedulkou, kterou nikdo neustřihne

Made in Czech Republic. Emblém s piktogram bude provázet české sportovce nejen na olympiádě v Pekingu... • Pavel Mazáč / Sport

Úspěšná čepice po vzoru prvního českého vítěze zimních olympijských her Jiřího Rašky je znovu na scéně. Na únorové hry v Pekingu vyrazí čeští sportovci s novým modelem Raškovky domácí produkce. Český olympijský výbor (ČOV) v Národním technickém muzeu odhalil, že hlavním mottem výpravy bude Made in Czech Republic. To doplní vtipné „prací“ emblémy.