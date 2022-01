Olympiáda za plotem, karantény i testy. 10 klíčových odpovědí o ZOH

Měsíc, který schází do startu zimních olympijských her v Pekingu, bude časem plným nervozity, nejistoty a obav. Právě ve chvílích, kdy vrcholí přípravy na olympiádu, stojí svět na začátku očekávané vlny pandemie pod vedením vysoce nakažlivé varianty omikron. Sportovce teď čekají čtyři týdny, v nichž bude jejich hlavním úkolem zůstat zdraví. Přímo v Číně je pak přivítá laboratorní prostředí totalitní země, která si jde tvrdě za svým snem, charakterizovaným dvěma slovy. COVID ZERO. Deník Sport přináší důležité otázky a odpovědi.

1. Hrozí, že budou olympijské hry zrušeny či odloženy? V dnešním světě si nemůžete být jisti ničím. Možná jen tím, že čínští pořadatelé zimních Her udělají všechno pro to, aby se olympiáda uskutečnila podle plánu. Opravdu všechno. Před dvěma lety se sice koronavirus právě z Číny rozletěl do světa. Dnes ale země jede politiku nulového covidu, jakýkoli náznak pandemie tvrdě eliminuje. Obyvatelé třináctimilionového města Si-an, známého slavnou terakotovou armádou, nesmí už přes týden vůbec vycházet ze svých domovů. Ve městě Xinjing museli zase čtyři lidi kvůli porušení anticovidových pravidel absolvovat pochod hanby. „Čína se rozhodla s COVID-19 nežít, ale vymazat ho,“ řekl výkonný ředitel olympijských her Christophe Dubi pro televizi RTS a potvrdil, že se Hry uskuteční. „Čínská vláda nám několikrát, naposledy minulý pátek, připomněla, že se hýbeme vpřed. Jsou velmi sebevědomí. Vytvořili extrémně sofistikovanou hygienickou bublinu, v níž budou všichni účastníci. Sportovci se nedostanou do kontaktu s vnějším světem.“ Čínský policista v před jedním ze stadionů olympijského Pekingu • Foto Reuters

2. Musí být sportovci očkovaní? Nic jiného jim nezbývá, pokud nechtějí podstoupit třítýdenní karanténu. Ta je povinná pro každého neočkovaného účastníka Her. „Pro nás je očkování naprosto jasná věc,“ prohlásil šéf české mise Martin Doktor. Výkonný výbor Českého olympijského výboru schválil povinnost vakcinace proti covidu pro všechny členy realizačních týmů. Nebude se tak opakovat případ nenaočkovaného lékaře Vlastimila Voráčka z nešťastného covidového letu do Tokia, po němž mělo šest jeho účastníků, včetně čtyř sportovců, pozitivní test. Pořadatelé uznávají všechny varianty očkování schválené v jednotlivých státech. Doporučují vakcinaci posilující dávkou. Neočkovaní sportovci by museli v Číně strávit třítýdenní karanténu... • Foto Blesk:Jakub Poláček

3. Co když bude sportovec během sezony pozitivní na COVID? Tohle je zajímavé téma například pro český bobový tým, který musel kvůli koronaviru vzdát víkendové závody Světového poháru v lotyšské Siguldě. Pořadatelé v takovém případě vyžadují potvrzení o vyléčení se. Pokud se sportovec uzdravil v třiceti dnech před odletem do Číny, musí se prokázat dvěma negativními PCR testy během 24 hodin. K tomu pak musí před odletem absolvovat dva testy s negativním výsledkem v posledních 96 hodinách před startem svého přímého letu do Pekingu. To vše se samozřejmě týká pouze sportovců, kteří jsou očkovaní. Neočkovaní musí tak jako tak do karantény. Trénink českých bobistů zahrnuje i přípravu na speciálním trenažeru • Foto Michal Beránek/Sport

4. Jak se na Hry dostanou čeští sportovci? Do Číny se v současnosti běžně nelétá, účastníci olympijských her ale mají výjimku. Do země se můžou dostat jedinou vstupní bránou – přes letiště Capital v Pekingu. Směrem do Číny je možné letět i komerční linkou, zpátky domů se ale sportovci dostanou jen charterem nebo tzv. dočasnou linkou. ČOV vypraví charter zřejmě na čtvrtek 27. ledna, letadlo pro 250 lidí i kvůli hygienickým opatřením zaplní zhruba z poloviny. Tímto způsobem zřejmě do Pekingu poletí hokejistky, biatlonisté, běžci na lyžích, krasobruslaři či sáňkaři. Ostatní sportovci se na místo dostanou dočasnými linkami, které organizátoři zřídí po celém světě. MOV tlačí na sportovce, aby se aspoň dva týdny před cestou do Číny snažili o nějakou formu izolace. Vždy to ale nepůjde. Ester Ledecká například poletí do Číny ihned po lyžařském víkendu v Garmisch-Partenkirchenu. Hokejisté z extraligy ještě 2. února hrají zápasy a den poté už letí do Asie. Letecký speciál do Tokia se změnil v českou noční můru • Foto Pavel Mazáč (Sport)

5. Jaká budou opatření při charterovém letu do Pekingu? Pořadatelé Her požadují negativní testy 96 a 72 hodin před odletem. Rada expertů lékařské komise ČOV navíc doporučuje třetí test minimálně hodinu před příjezdem na letiště tak, aby byl ve chvíli odbavení znám výsledek. Odběry na poslední chvíli bude zařizovat Centrum zabezpečení sportovní reprezentace na Strahově. ČOV za pomoci Rady expertů připravuje manuál, jak se během letu chovat. Oproti letu do Tokia budou opatření přísnější, zejména ohledně nošení roušek či dodržování zasedacího pořádku. Na to bude dohlížet posádka, ale i vyčlenění zástupci ČOV. „Řeší se nastavení pravidel pro let, jaké by mělo být rozsazení, aby jednotlivé týmy byly pospolu, aby se jídlo podávalo na dvě části. Tohle jsou věci, které se ladí, aby to dávalo smysl,“ řekla ředitelka komunikace ČOV Barbora Žehanová. Ondřej Perušič ve vládním speciálu směr olympijské Tokio • Foto Instagram/Český olympijský tým

6. Jaká opatření proti pandemii budou v Číně? Všichni účastníci olympiády se musí připravit na hermeticky uzavřenou hygienickou bublinu. Čína dělá všechno pro to, aby se sportovci, funkcionáři či novináři během Her vůbec nedostali do kontaktu s běžnou populací. Člověk, který přistane na pekingském letišti Capital a po příletu projde testem na koronavirus s negativním výsledkem, zůstane v olympijské bublině až do odletu ze země. Jednotlivé bubliny, například ta sportovců či novinářů, se budou protínat jenom v předem stanovených případech. Jako v tzv. mixzóně na sportovišti nebo v podobném areálu v olympijské vesnici. Všichni účastníci Her se budou každý den testovat. Novináři budou moct ve vyčleněných vagonech cestovat rychlovlakem mezi Pekingem a horskými středisky v Jen-čchingu a Čang-ťia-kchou. Sportovci z horských středisek budou moct do hlavního města jen kvůli účasti na ceremoniálech. Za plotem. Účastníci olympiády by se vůbec neměli setkat s obyčejnými obyvateli Číny... • Foto Reuters

7. Co když bude někdo pozitivní přímo na ZOH? Téhle zprávy se každý děsí, ale sami pořadatelé předpokládají, že se pozitivním testům na covid během Her nevyhnou. Pokud to přijde, bude záležet, jestli postižený sportovec trpí symptomy nemoci. Pokud ano, musí do nemocnice, z níž se může dostat nejdřív po třech dnech normální tělesné teploty, kdy symptomy ustoupí a zlepšení prokážou i snímky plic, podmínkou jsou také dva negativní PCR testy po 24 hodinách. Při bezpříznakovém průběhu čeká sportovce izolace, již může opustit po dvou negativních PCR testech po 24 hodinách. Hokejové týmy řeší, jak preventivně izolovat aspoň brankáře. „Od ČOV zatím nemáme další informace ohledně ubytování. Ale předpokládám, že hráči budou na pokojích minimálně po dvou. Kdyby byl k dispozici třeba nějaký jedňák, mohli bychom do něj případně umístit gólmanskou jedničku, abychom zabránili tomu, že kvůli někomu půjde do karantény. Ale to teprve budeme všechno řešit,“ prohlásil manažer hokejové reprezentace Jan Černý. Pohled na olympijskou vesnici v Pekingu • Foto Reuters

8. Hrozí zrušení hokejového turnaje v případě rozšíření pandemie? K tomu by dojít nemělo. Alespoň podle informací, které má aktuálně manažer Jan Černý. Právě on je v posledních dnech i týdnech zavalený administrativními úkony, které mají jediné pojítko – COVID19. „Pokud jde vyloženě o hokej, tak na olympiádě by nemělo dojít k tomu, co se stalo na juniorském mistrovství,“ připomněl Černý zrušený šampionát, který skončil fiaskem. Pokud se totiž objeví pozitivní případ, do karantény bude vedle nakaženého umístěný „close contact“. Tedy osoba z blízkého kontaktu. „Ale kdo je to přímo v hokeji, což je kolektivní sport? To nám ještě nikdo přesně nespecifikoval. Zatím ale vycházíme z toho, že by to byl třeba spolubydlící z pokoje,“ domníval se Černý. Jinak by mužstvo mohlo normálně dál hrát i trénovat. Minimální počet hokejistů, kteří musejí být k dispozici pro utkání na soupisce, je patnáct hráčů v poli plus dva brankáři. Takže pokud by covid řádil v týmu, až do tohoto limitu (15+2) by mužstvo mohlo hrát. Klasická soupiska čítá pětadvacet jmen (22+3). Trenér Filip Pešán během diskuze s hráči • Foto Michal Beránek / Sport

9. Hrozí kontumace hokejových zápasů? Podle manažera Jana Černého není reálný ani scénář, v němž by kvůli nákaze v týmu musely být zápasy kontumovány. „V tom případě by turnaj vůbec nemělo smysl hrát. Protože v době olympiády má vrcholit varianta omikron, nám se hráči budou sjíždět z evropských lig na poslední chvíli, takže by byl zázrak, kdyby to někdo nepřivezl,“ uvažoval Černý realisticky. Z tzv. Playbooku, který má k dispozici, navíc vyplývá, že i osoba, která je v karanténě, by v případě několika negativních testů mohla s týmem dál trénovat. „Ale uvidíme, jestli se to na místě ještě nezpřísní,“ upozornil Černý, jenž v rámci reprezentace covidová opatření řeší intenzivně už dva roky. Pokud by se však nějaký tým dostal do situace, že počet hráčů, kteří budou moct zasáhnout do hry, klesne pod limit 15+2, v tom případě by kontumace opravdu hrozila... To by se pak řešilo podle obecných hokejových řádů. iSport podcast: Gulaš a jeho testy. Co se dělo mezi Spartou a repre?