4. den ZOH ONLINE: Ledecká zabojuje o medaili, hokejistky o první místo

Čtvrtý den olympijských her v Pekingu jde do akce jedna z největších českých nadějí na zlato. Ester Ledecká bude na snowboardu obhajovat triumf z Pchjongčchangu v paralelním obřím slalomu. Důležitý zápas čeká české hokejistky, které zabojují o 1. místo ve skupině proti Japonkám. V případě alespoň dvoubodové výhry se ve čtvrtfinále vyhnou velkým favoritkám z USA a Kanady. Do akce jdou ve vytrvalostním závodě i biatlonisté, sprint volně čeká běžce a běžkyně na lyžích a krasobruslař Březina se představí v krátkém programu. Olympijské dění ze 4. dne sledujte ONLINE.