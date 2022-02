SOUHRN 4. dne ZOH: Ledecká si pověsila na krk zlato, hokejistky padly

Čtvrtý den olympijských her v Pekingu přinesl první českou medaili. Ester Ledecká v paralelním obřím slalomu suverénním způsobem obhájila zlatou medaili. České hokejistky prohrály boj o první místo ve skupině, Japonkám podlehly po nájezdech. Olympijské dění ze 4. dne sledujte ONLINE.

České vrcholy 4. dne ZOH:

Ester Ledecká na snowboardu obhájila o zlato v paralelním obřím slalomu . Suverénně ovládla kvalifikaci a i ve vyřazovacích jízdách si počínala suverénně VÍCE ZDE>>> Zuzana Maděrová obsadila 23. místo.

. Suverénně ovládla kvalifikaci a i ve vyřazovacích jízdách si počínala suverénně obsadila 23. místo. České hokejistky podlehly Japonsku 2:3 po sam. nájezdech, v základní skupině B skončily druhé a ve čtvrtfinále je čekají favorizované USA. ( ONLINE ZDE>>>

po sam. nájezdech, v základní skupině B skončily druhé a ve čtvrtfinále je čekají favorizované USA. ( Biatlonisté mají za sebou vytrvalostní závod, Mikuláš Karlík měl našlápnuto k životnímu výsledku, ale selhal na poslední střelbě. Více čtěte zde >>>

měl našlápnuto k životnímu výsledku, ale selhal na poslední střelbě. V akci byli i běžci a běžkyně na lyžích , ve sprintu jich hned pět postoupilo do vyřazovacích jízd, přes čtvrtfinále už ale nikdo neprošel

, ve sprintu jich hned pět postoupilo do vyřazovacích jízd, přes čtvrtfinále už ale nikdo neprošel Krasobruslař Michal Březina má za sebou krátký program. Obsadil v něm 25. místo, první nepostupové. Více zde>>>

má za sebou krátký program. Obsadil v něm 25. místo, první nepostupové. Více zde>>> Medailové pořadí zemí sledujte ZDE>>>

Akrobatické lyžování - Big Air

Ženy: 1. Guová (Čína) 188,25, 2. Ledeuxová (Fr.) 187,50, 3. Gremaudová (Švýc.) 182,50, 4. Oldhamová (Kan.) 178,00, 5. Muirová (Brit.) 169,00, 6. Höfflinová (Švýc.) 158,75, 7. Killiová (Nor.) 153,25, 8. Asselinová (Kan.) 147,50, 9. Karavaová (Fin.) 136,50, 10. Tatalinová (Rus.) 122,50.

Běh na lyžích - sprint volnou technikou

Muži: 1. Klaebo (Nor.) 2:58,06, 2. Pellegrino (It.) -0,26, 3. Terentěv (Rus.) -1,31, 4. Mäki (Fin.) -2,12, 5. Malcev (Rus.) -3,59, 6. Svensson (Švéd.) -6,17, 7. Jouve (Fr.), 8. Usťugov (Rus.), 9. Chanavat (Fr.), 10. Taugböl (Nor.), ...23. Novák, 26. Černý, 29. Šeller, v kvalifikaci 33. Pechoušek (všichni ČR).

Ženy: 1. Sundlingová 3:09,68, 2. Dahlqvistová (obě Švéd.) -2,88, 3. Digginsová -3,16, 4. Brennanová (obě USA) -4,49, 5. Fähndrichová (Švýc.) -7,21, 6. Ribomová (Švéd.) -11,11, 7. Stěpanovová (Rus.), 8. Fallaová, 9. T. U. Wengová (obě Nor.), 10. Carlová (Něm.), ...19. Janatová, 20. Beranová, v kvalifikaci 33. Hynčicová, 44. Holíková (všechny ČR).

Biatlon

Muži - vytrvalostní závod (20 km): 1. Fillon Maillet (Fr.) 48:47,4 (2 tr. minuty), 2. Smolski (Běl.) -14,8 (0), 3. J. T. Bö (Nor.) -31,1 (2), 4. Cvetkov (Rus.) -34,9 (1), 5. Gow (Kan.) -1:05,6 (1), 6. Doll -1:07,1 (2), 7. Rees (oba Něm.) -1:21,6 (1), 8. T. Bö (Nor.) -1:29,6 (1), 9. Claude (Fr.) -1:38,1 (2), 10. Loginov (Rus.) -1:40,2 (3), ...31. Karlík -4:08,9 (3), 59. Krčmář -6:40,5 (5), 62. Žemlička -6:56,9 (2), 65. Štvrtecký (všichni ČR) -7:05,3 (5).

Curling

Smíšené dvojice

Finále: Itálie - Norsko 8:5.

O 3. místo: Švédsko - Velká Británie 9:3.

Konečné pořadí: 1. Itálie, 2. Norsko, 3. Švédsko, 4. Velká Británie, 5. Kanada, 6. ČR, 7. Švýcarsko, 8. USA, 9. Čína, 10. Austrálie.

Hokej - ženy

Skupina A

USA - Kanada 2:4 (0:1, 2:3, 0:0)

Branky: 30. Cameranesiová, 32. Carpenterová - 15. a 32. Jennerová, 35. Rattrayová, 38. Poulinová z trestného střílení.

Finsko - Rusko 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)

Branky: 10. Rantalaová, 19. Karvinenová, 28. Nylundová, 31. Tuominenová, 32. Hiirikoskiová.

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Kanada 4 4 0 0 0 33:5 12 2. USA 4 3 0 0 1 20:6 9 3. Finsko 4 1 0 0 3 10:19 3 4. OS z Ruska 4 1 0 0 3 6:18 3 5. Švýcarsko 4 1 0 0 3 6:27 3

Skupina B

ČR - Japonsko 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 27. Křížová (Vanišová), 46. Mlýnková - 4. H. Tokoová (Aoi Šigaová, A. Tokoová), 41. H. Tokoová (Kuboová, A. Tokoová), rozhodující sam. nájezd Kuboová. Rozhodčí: Ambrosimovová, Jermaková (obě Rus.) - Linneková (Něm.), Sainiová (Fin.). Vyloučení: 5:3. Využití: 0:2. Diváci: 638.

Sestava ČR: Peslarová - Horálková, Tejralová, Kolowratová, Čajanová, Lásková, Pejšová, Radová - Přibylová, Mills, Hymlárová - Neubauerová, Mrázová, Mlýnková - Vanišová, Pejzlová, Křížová - Lédlová, Serdar, Bukolská - Pátková. Trenér: Tomáš Pacina.

Švédsko - Dánsko 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky: 4. Nordinová, 36. Johanssonová, 60. Berglundová - 35. Oksbjergová.

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Japonsko 4 2 1 1 0 13:7 9 2. Česko 4 2 0 1 1 10:8 7 3. Švédsko 4 2 0 0 2 7:8 6 4. Čína 4 1 1 0 2 7:7 5 5. Dánsko 4 1 0 0 3 7:14 3

Krasobruslení

Muži - krátký program: 1. Chen (USA) 113,97 bodu, 2. Kagijama 108,12, 3. Uno (oba Jap.) 105,90, 4. Čcha Čun-hwan (Korea) 99,51, 5. Kvitelašvili (Gruz.) 97,98, 6. Brown (USA) 97,24, ...25. Březina (ČR) 75,19 - nepostoupil do volných jízd.

Rychlobruslení

Muži - 1500 m: 1. Nuis 1:43,21, 2. Krol (oba Niz.) 1:43,55, 3. Kim Min-sok (Korea) 1:44,24, 4. Kongshaug (Nor.) 1:44,39, 5. Howe (Kan.) 1:44,86, 6. Mantia (USA) 1:45,26, 7. Ning Čung-jen (Čína) 1:45,28, 8. Trofimov (Rus.) 1:45,32, 9. Bosker (Niz.) 1:45:42, 10. Ičinohe (Jap.) 1:45,53.

Saně

Ženy: 1. Geisenbergerová 3:53,454 (58,402+58,423+58,226+58,503), 2. Berreiterová (obě Něm.) -0,493 (58,525+58,508+58,348+58,566), 3. Ivanovová (Rus.) -1,053 (58,733+58,683+58,461+58,630), 4. Egleová -1,355 (59,342+58,493+58,542+58,432), 5. Procková -1,370 (58,762+58,732+58,532+58,798), 6. Schulteová (všechny Rak.) -1,431 (58,523+59,074+58,646+58,642), 7. Taubitzová (Něm.) -1,979 (58,345+1:00,075+58,655+58,358), 8. Tirumaová (Lot.) -1,987 (58,956+58,849+58,865+58,771), 9. Maagová (Švýc.) -2,486 (59,018+59,117+58,913+58,892), 10. Vötterová (It.) -2,532 (59,145+59,045+58,852+58,935), ...30. Čežíková (ČR) 3:01,662 po třech jízdách (1:00,392+1:01,169+1:00,101).

Sjezdové lyžování

Muži - superobří slalom: 1. Mayer (Rak.) 1:19,94, 2. Cochran-Siegle (USA) -0,04, 3. Kilde -0,42, 4. Sejersted (oba Nor.) -0,74, 5. Kriechmayr (Rak.) -0,76, 6. Crawford (Kan.) -0,85, 7. Baumann -1,16, 8. Sander (oba Něm.) -1,27, 9. Giezendanner (Fr.) -1,32, 10. Philip (Kan.) -1,40, ...25. Zabystřan (ČR) -3,15.

Snowboarding

Paralelní obří slalom

Muži: 1. Karl (Rak.), 2. Mastnak (Slovin.), 3. Wild (Rus.), 4. Fischnaller (It.), 5. I Sang-ho (Korea), 6. Prommegger (Rak.), 7. Kwiatkowski (Pol.), 8. Payer (Rak.), 9. Nowaczyk (Pol.), 10. Loginov (Rus.).

Ženy: 1. Ledecká (ČR), 2. Ulbingová (Rak.), 3. Kotniková (Slovin.), 4. Dekkerová (Niz.), 5. Hofmeisterová (Něm.), 6. Dujmovitsová (Rak.), 7. Langenhorstová (Něm.), 8. Krolová (Pol.), 9. Mikiová (Jap.), 10. Nadyršinová (Rus.), ...23. Maděrová (ČR).