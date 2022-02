9. den ZOH ONLINE: Ledecká přišla o trénink, „obřák“ komplikuje sníh

Zimní olympijské hry v Pekingu 2022 se přehouply do druhé poloviny a i devátý den nabídne z českého pohledu zajímavé momenty. Obří slalom čeká Kryštofa Krýzla a Jana Zabystřana, ráno vyrazí do boje také štafeta běžců na lyžích. Posunout se blíž předním příčkám se pokusí biatlonistky a biatlonisté ve stíhacích závodech. A česká hokejová reprezentace se dozví svého soupeře pro úterní předkolo play off. Dění na olympiádě v Pekingu sledujeme v naší speciální ONLINE reportáži!