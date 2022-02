Z Bambiho na ledě je olympijská vítězka. Děkovala kamarádce

Nechce se věřit, že tahle videa dělí jen šest let. Na prvním se drobná Američanka Erin Jacksonová opatrně pouští mantinelu a na dlouhých rychlobruslařských nožích dělá jen velmi opatrné krůčky, co chvíli škobrtne. „Bambi na ledě,“ komentuje se smíchem. Na druhém videu se řítí do cíle olympijské pětistovky pro zlato. Jako první rychlobruslařka tmavé pleti v historii. Se slzami v očích okamžitě hledá kamarádku Brittany Boweovou. Jen díky ní se do Pekingu dostala. Boweová jí totiž přenechala své místo po nevydařené americké kvalifikaci.