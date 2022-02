Odměna Vlhové za zlato? Proti Ledecké je chudá příbuzná, píší na Slovensku

„Odměna Vlhové? V porovnání s Češkou Ledeckou je jako chudá příbuzná,“ píše slovenský portál cas.sk. Podle informací forbes.com totiž Petra Vlhová dostane za olympijské zlato z Pekingu 50 tisíc eur (1,2 milionu korun). Čeští sportovci měli za první místo vypsanou prémii 2,4 milionu korun. Stejně jako na letních Hrách v Tokiu i na minulých zimních v Pchjongčchangu.

Za stříbro mají Češi 1,8 milionu korun, za bronz 1,2 milionu. To se týká nestárnoucí rychlobruslařky Martiny Sáblíkové, která byla třetí na pěti kilometrech. „Hodnota zlata na Slovensku tedy odpovídá bronzu v Česku,“ poznamenal cas.sk.

Jak by to bylo v případě úspěchu slovenských hokejistů? Slováci jsou mezi nejlepší čtyřkou, budou hrát o medaile. V semifinále je v pátek čeká Finsko. Pokud by svěřenci trenéra Craiga Ramsayho dotáhli své tažení až k senzačnímu zlatu, připadlo by na každého člena vítězného týmu 15 tisíc eur (zhruba 365 tisíc korun).

Forbes pro zajímavost přináší také odměny za individuální olympijské zlato dalších zemí. Singapur vypsal prémii 650 tisíc eur (15,8 milionů), Kazachstán 220 tisíc eur (5,4 milionů), Malajsie 207 tisíc eur (5,1 mlionů).

Z evropských zemí si olympijského zlata nejvíc cení v Itálii. Odměna je v přepočtu zhruba 187 tisíc eur (4,6 milionů). V Pekingu si pro individuální zlato dobruslila legendární Arianna Fontanaová ve short tracku (500 metrů). K tomu přidala dvě stříbra (1500 metrů a smíšená štafeta).