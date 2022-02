Poražení olympiády: Smutná královna, impérium spasené curlingem i ostuda

Mikaela Shiffrinová

Zlato ze Soči, zlato z Pchjongčchangu, spousta vyhraných mistrovství světa a pověst fenoménu sjezdového lyžování. A představení v Jen-čchingu snad ani nemohlo dopadnout větším fiaskem.

Obří slalom: Nedokončila

Slalom: Nedokončila

Ve sjezdu i super-G: daleko za medailí.

Kombinace: Z pozice jasné favoritky na zlato zase upadla při slalomu.

V týmové soutěži ji pak kapitán nasazoval tak, že mohla jen překvapit. Američané skončili čtvrtí a Shiffrinová bez medaile.

„Každý člověk na Zemi si prochází svými těžkostmi. Musíte se prostě zvednout. Pro mě je to nejdůležitější výstup z posledních dvou týdnů a nemá to co dělat s olympiádou. Jsem vděčná, že mi tyhle dva týdny daly základ pro to, abych to řekla. A možná, abych se z toho něco naučila,“ prohlásila před odletem z Číny.