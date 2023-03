Problém pro Rusy: MOV přišel se skrytou hrozbou, žádná diskriminace

Může to být jako jed, který působí pomalu, ale účinně. Mezinárodní olympijský výbor sice nadále hledá cesty, jak umožnit některým ruským a běloruským sportovcům start na OH v Paříži. Doporučení jeho výkonné rady ale sportovcům z krvavých států prakticky může ztížit život. Na Hry podle nich nesmí nikdo, kdo aktivně podporuje válku, a zároveň žádný sportovec smluvně vázaný s ruskou či běloruskou armádou nebo bezpečnostními složkami. To je pro agresory velká rána.

Thomas Bach je jako bosý chlapec mezi střepy. Prezident Mezinárodního organizačního výboru při úterním výstupu z jednání výkonné rady vládců kruhu setrval v pozici, která vzbudila v posledních týdnech velké vášně. MOV stále usiluje o to, aby za rok na OH v Paříži mohli startovat i ruští a běloruští sportovci.

„Vidíme to v různých sportech, v cyklistice, ve fotbale, v hokeji. Už to funguje,“ hlásil Bach. „Sportovci s ruským či běloruským pasem soutěží s ukrajinskými sportovci. Vidíme to skoro každý den. Vidíme to na tenisových turnajích WTA a ATP, nedávno ve finále v Austinu, kde vyhrála Ukrajinka proti sportovkyni s běloruským pasem.“

Začátkem března v Austina ve skutečnosti ukrajinská tenistka Marta Kosťuková porazila Rusku Varvaru Gračovovou, po zápase jí nepodala ruku a odmítla i účast na tradiční společné fotografii. Jiná ruská tenistka Anastasija Potapovová byla zase kritizována, když si na kurtě oblékla fotbalový dres Spartaku Moskva. A Ukrajinka Lesja Curenková kvůli psychickým problémům nenastoupila proti Bělorusce Aryně Sabalenkové.

Podobné scény by se daly očekávat, pokud by se návrat Rusů a Bělorusů do mezinárodního sportu za doby trvající hrůzné války na Ukrajině rozšířil globálně.

Bach je v kleštích. Na jedné straně ve svém úterním projevu vyjádřil Ukrajině úctu a připomněl, že MOV věnoval jejím sportovcům 7,5 milionů dolarů na to, aby v současných zoufalých podmínkách mohli dál trénovat.

„MOV hluboce soucítí s ukrajinským lidem a ukrajinskou olympijskou komunitou, jejichž bolest a utrpení přesahují jakékoli představy,“ řekl Bach.

Z druhé strany ale poslouchá argumenty, že plošné vyřazení Rusů a Bělorusů by bylo porušením jejich lidských práv, které mají oporu v prosincové rezoluci Valného shromáždění OSN. Začátkem týdne v Lusanne navíc vzbudila emoce zvláštní zpravodajka OSN pro kulturní práva Alexandra Xanthakiová, která je pro účast na Hrách i těch Rusů a Bělorusů, kteří aktivně válčili proti Ukrajině.

Úterní zasedání výkonné rady MOV zatím směrem k účasti na olympiádě v Paříži žádné rozhodnutí neučinilo s odkazem, že tak udělá v předem neznámé budoucnosti.

„Nikdo neví, co se stane za týden nebo za devět měsíců, musíme situaci monitorovat a pak najít vhodný čas,“ uvedl Bach.

Problém pro Rusy a Bělorusy

Zároveň však výkonná rada přišla s šesti doporučeními, která jsou sice napsána nudným stylem, v praxi ale můžou ruským i běloruským sportovcům způsobit problémy.

MOV stále nevylučuje start Rusů a Bělorusů v Paříži jako individuálních sportovců. Zároveň ale upřesnil podmínky pro případy, kdy se výjimky udělovat nebudou. Jedním je aktivní podpora války, což je čin, kteří už mnozí ruští sportovci udělali. Dalším je dlouho diskutovaná příslušnost k armádě či bezpečnostním složkám obou válečných agresorů.

Právě před takovým řešením varovala zvláštní zpravodajka OSN Xanthakiová: „Nedává mi smysl vyloučit všechny ruské vojáky a členy ruské armády. Je to diskriminační, protože v aktivních bojových operacích bylo hodně sportovců (z jiných zemí) a nikdy vyloučeni nebyli.“

Výkonná rada se však jejím názorem neřídila a pro Rusy a Bělorusy to může mít zásadní následky. V Rusku i Bělorusku je vrcholový sport s armádou nebo policií úzce propojen. Všichni ruští sportovci z klubů jako je armádní CSKA by tak měli smůlu.

„Brali jsme v úvahu mírovou povahu olympijské charty. Rada došla k závěru, že někdo, kdo je smluvně vázán v armádě, už povahou té smlouvy musí podporovat válku. Tohle nemůže být diskriminace, protože taková podpora je považována za porušení olympijské charty,“ řekl Bach.

Na olympiádě v Tokiu získali Rusové 71 medailí a o skoro polovinu z nich se zasloužili členové armády.

Právo připustit ruské či běloruské sportovce do olympijských kvalifikací je na jednotlivých sportovních federací. Šanci mají jenom individuální sportovci, účast v týmu výkonná rada MOV nepodporuje. Světová atletika už oznámila, že její zákaz pro Rusy a Bělorusy trvá. Šermířská federace FIE se naopak rozhodla tyto sportovce k soutěžím připustit, víc než 300 šermířů se kvůli tomu ohradilo v otevřením dopise Bachovi.

DOPORUČENÍ VÝKONNÉ RADY MOV

Sportovci s ruským či běloruským pasem můžou závodit pouze jako neutrální sportovci. Týmy složené ze sportovců s ruským či bělorukým pasem soutěžit nemohou. Sportovci, kteří aktivně podporují válku, nemohou soutěžit, připuštěni nebudou ani členové realizačních týmů, kteří aktivně podporují válku. Sportovci či členové realizačních týmů smluvně vázání v ruské či běloruské armádě nebo bezpečnostních složkách se nemohou účastnit soutěží. Všichni individuální neutrální sportovci musí splňovat antidopingová kritéria Sankce proti Rusku a Bělorusku zůstávají v platnosti: