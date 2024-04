Z Havířova na olympiádu do Paříže! Stolní tenisté mají unikátní šanci

Přímá olympijská kvalifikace na domácí půdě? Unikátní příležitost. Elitní stolní tenisté budou 11. a 12. dubna bojovat v havířovském Národním tréninkovém centru o čtyři místa do Paříže ve smíšené čtyřhře. Aktuálně je přihlášeno 28 dvojic z celého světa, jsou mezi nimi i nedávní mistři republiky Zdena Blašková a Jan Valenta. Oba vysokoškolští studenti s podporou projektu UNIS. Blašková studuje na Ostravské univerzitě, Valenta na VŠB TUO.

„Je pro nás opravdu obrovská čest a současně i závazek, pořádat akci tohoto významu,“ říká Nikolas Endal, předseda České asociace stolního tenisu. „Olympijská kvalifikace se v Česku nepořádala už několik let.“

Čeští reprezentanti na žádné olympiádě od roku 1988, kdy se stolní tenis stal součástí Her, nechyběli. Historicky nejlepšími výsledky jsou čtvrtá místa v singlech Marie Hrachová ze Soulu 1988 a Petra Korbela z Atlanty 1996. Smíšená čtyřhra je na programu od Tokia 2020.

„Hodně jsme v poslední době společně trénovali a měli radost, že jsme na mistrovství republiky formu vyladili správně,“ těší se Zdena Blašková na kvalifikaci. Parťák Jan Valenta připouští, že důležitější akci v kariéře ještě nehrál.

„Už na mistrovství to byl docela stres, zodpovědnost a v našem případě i trochu tlak,“ líčil Valenta. „Chtěli jsme vyhrát a potvrdit nasazení. Jsme rádi, že se to povedlo a moc se oba těšíme na olympijskou kvalifikaci. Je to obrovská čest a samozřejmě velká šance se poprat o účast na olympiádě.“

Do týmových soutěží se na olympiádu ani jedno z českých družstev neprobojovalo. V Paříži se Češi mohou představit jen v mixu a v singlech. „Konkurence bude určitě obrovská, ale my věříme, že šance získat jedno ze čtyř postupových míst pro pár Valenta - Blašková tady je. Oba v Havířově trénují, oba budou moci využít výhody domácího prostředí,“ dodal Nikolas Endal.

Z kvalifikace se sice před pár dny odhlásily páry z Japonska a Koreje, ovšem i tak bude konkurence našlapaná. Přihlášený je například pátý pár světového žebříčku Lin Yun-Ju a Chen Szu-Yu z Čínské Tchaj-peje, světové šestky Alvaro Robles a Maria Xiao ze Španělska, nebo sedmý pár světa Wong Chun Ting a Doo Hoi Kem z Hongkongu.

Dvoudenní turnaj v Havířově se bude hrát vyřazovacím způsobem. Ve čtvrtek 11. dubna se bude hrát ve dvou na sobě nezávislých pavoucích a vítěz každého z nich postoupí do Paříže. V pátek 12. dubna se bude hrát stejným způsobem s tím rozdílem, že už se soutěží samozřejmě nezúčastní vítězové z prvního dne. A opět se bude hrát o dvě postupová místa.