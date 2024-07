Módní guru Vaněk: Na OH budeme po dlouhé době vypadat fantasticky

K celebritám filmového průmyslu umí být stylista Filip Vaněk ostrý, ale nástupovou kolekci olympijské výpravy pro zahájení pařížských Her na Seině z hlavy designéra Jana Černého vysoce oceňuje. „Chápu, že spoustě lidí se tahle kolekce může zdát zvláštní a nepochopitelná. Z pohledu našeho módního světa je to kultivovaná a hezká věc,“ říká Vaněk.

Jaký je váš první dojem z kolekce, jejímž značkovým kouskem je trenčkot s inkoustovými skvrnami ve stylu Rorschachova testu?

„Já mám Honzu a jeho tvorbu velmi rád, hodnotím ho jako jednoho z top desítky designérů u nás. Věděl jsem, že se mi to pravděpodobně bude líbit. Líbí se mi to moc, je to velká změna oproti předešlým kolekcím, které za mě z pohledu módy dobré nebyly. Podařilo se skloubit funkčnost s módou. Některé věci se mi líbí, mám rád ta oversizová polotrika. Byla to velká výzva. Klobouk dolů!“

Ohlasy veřejnosti se věnují nezvyklému použití národních barev, co vy na to?

„Naše národní barvy – červená, modrá a bílá – v módě moc dobře nefungují. V kolekci se je povedlo vybalancovat. Rád bych si ten kabát koupil a nosil ho, i krátkou bundu pro paralympioniky. I ta polotrička se mi líbí. Přiblíží to olympiádu mladým lidem, díky Honzovi je to přiláká k olympiádě. Propojit módu se sportem mi přijde jako krásný počin. Obě věci mají pro společnost obrovský význam. Spojit je v jednom projektu dohromady je pro mě krásné. Můžu jen zatleskat, že se jim to povedlo.“

Líbí se vám v kolekci nějaký konkrétní detail?

„Je tam malý skleněný amulet pro štěstí, je to hezká třešnička lidství, kterou do toho vnesli. Jsem nadšený, mám velkou radost, že náš tým bude po dlouhé na olympiádě vypadat fantasticky, až půjde průvod států. V konkurenci velkých návrhářů, kteří oblíkají země jako Itálie a Francie, je to krásná kolekce.“

Bude se hodit výjimečnému formátu slavnostnímu zahájení, při němž budou sportovci zdravit fanoušky z lodí uprostřed Seiny?

„Bude. Já jsem zažil jízdu po Seině mezi památkami v pojízdné michelinské restauraci. Co si užijou sportovci při pohledu z hladiny Seiny je daleko hezčí, než když se koukáte na Seinu z ulice. Ten výhled je překrásný, těším se na to.“

Jaký ohlas může mít kolekce v zahraničí?

„Určitě nebudeme mít ostudu, určitě bych nás nepřeceňoval jako zemi. Jsme opravdu malincí. Jestli něčím zaujmeme, budou to vítězství. Není to na škodu vůči kolekci. Nejsme módní zem, jsme malá zem. Olympiáda je od toho, aby sportovci zaujali svým výkonem. Že Armani obléká italské olympioniky, jsem zaregistroval, jsem z branže. Ale běžného diváka, který na to kouká kvůli soupeření mezi státy, móda až tak nebere.“

Vnímáte to tak, že v Česku se móda díky tomuto počinu dostane na chvíli do popředí?

„My jsme bohužel zem, kde móda pro většinu lidí nemá takový význam jako v Itálii, Španělsku, Francii. Klobouk dolů před olympijským týmem, že dali šanci talentovanému klukovi, který je i moc dobrý člověk. Díky masovému zájmu o olympiádu dokázali k té mase přitáhnout i kus té módy. Málokdo si uvědomí, že olympijský výbor tím, že si vybral Honzu, pro módu udělal obrovskou věc. Za to bych chtěl poděkovat.“

U části společnosti je ale kolekce vnímána jako kontroverzní, co říkáte na kritiku?

„Dobré věci s názorem vždycky nesou vlnu pochvaly a vlnu kritik od lidí, kteří tom nerozumí. Když někdo něčemu nerozumí, tak se toho bojí a potom kritizuje. To je běžná věc v lidství. Chápu, že spoustě lidí se tahle kolekce může zdát zvláštní a nepochopitelná, tudíž nemusí líbit. Z pohledu našeho módního světa je to kultivovaná a hezká věc. Svět se vyvíjí, my to často nepřijmeme nebo si toho ani nevšimneme, to se prostě stane. Je otázka dovzdělanosti v tom oboru, otevřených obzorů.“

Sportovcům se ale zřejmě Černého dílo líbí…

„Všiml jsem si, že sportovci jsou z toho nadšení. To je důkaz, že se jim to povedlo. Sportovci vědí, co potřebují. Když jsou oni spokojení a dobře to vypadá, musíme zatleskat. Jinak to nejde.“