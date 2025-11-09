ONLINE: Zbrojovka smetla „béčko“ Sparty 3:0, přezimuje jako lídr. Vlašim - Ústí 2:2
Fotbalová Chance Národní Liga bude mít i během dlouhé zimní pauzy suverénního vládce. Zbrojovka Brno jasnou výhrou 3:0 nad rezervou Sparty v 16. kole odskočila druhému Táborsku už o šest bodů. Na třetí místo se dostal lídrův městský rival Artis po vítězství 2:1 nad „béčkem“ Slavie. Na poslední příčce skončí po podzimu Kroměříž, která podlehla 0:2 rezervě Ostravy. Nedělní program zakončí duel Ústí nad Labem ve Vlašimi. ONLINE přenos sledujte na iSportu.
Chance Národní Liga 2025/2026
Největší favorit na přímý postup rozhodl už v prvním poločase, kdy se trefili Rymarenko a Vachoušek, který po změně stran stanovil konečné skóre.
Zbrojovka ani v osmém venkovním duelu v druholigové sezoně neprohrála. Na soupeřových hřištích ztratila body pouze jednou a je i v tomto směru nejlepší v soutěži. Pražané doma prohráli čtvrtý z posledních pěti zápasů a v neúplné tabulce jsou čtrnáctí, tedy na první nesestupové pozici.
Artis brzy prohrával po chybného rozehrávce brankáře Holého a Jelínkově pohotové střele, stejný hráč si ale vstřelil ve 32. minutě vlastní gól na 2:1 pro domácí. Mezitím si totiž Adediran hlavou připsal devátý zásah v ročníku a vévodí tabulce střelců společné s Matějkou z Táborska. Brňané vyhráli čtvrtý z posledních pěti ligových duelů.
V utkání Chrudim - Prostějov si ani jeden z nových trenérů neodbyl vítěznou premiéru. Chrudim po minulém kole odvolala trenéra Papouška, jehož na lavičce nahradil Kulič. V Prostějově skončil kouč Weber, v závěrečném podzimním utkání vedl mužstvo sportovní ředitel Balcárek.
Východočeši vedli ve 49. minutě 2:0 po dvou trefách záložníka Schöna. Vzápětí však domácí oslabil po druhé žluté kartě Kejř a hosté v závěru srovnali. Nejprve se hlavou prosadil Šindelář a v 87. minutě uzavřel skóre Habusta. Prostějov je tabulce dvanáctý o skóre před sobotním soupeřem.
Táborsko přezimuje na druhém místě
Táborsko v pátek porazilo 2:0 Jihlavu a před koncem podzimní části soutěže si pojistilo druhou příčku v tabulce. Do vedení ho poslal už ve čtvrté minutě po dlouhém autovém vhazování Heppner. Pojistku přidal v nastavení Šplíchal. Jihočeši prodloužili ligovou sérii neporazitelnosti na 11 utkání.
Na třetí místo se posunula Opava, o jejímž triumfu 1:0 v Českých Budějovicích rozhodl v 63. minutě gólovým volejem Papalelé. Dynamo zaváhalo po čtyřech vítězstvích.
Jediná branka stačila i Příbrami, která zakončila podzim pěti zápasy bez porážky. Středočeši v pátek doma zdolali Žižkov díky výstavní Šmigově střele zpoza vápna.
Po víkendovém programu začne druhé nejvyšší soutěži zimní pauza, která potrvá do druhé poloviny února.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|15
|9
|3
|3
|26:15
|30
|4
Opava
|15
|7
|7
|1
|24:12
|28
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|15
|6
|3
|6
|28:23
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|15
|2
|4
|9
|15:21
|10
|16
Kroměříž
|16
|3
|1
|12
|13:32
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup