Předplatné

ONLINE: Zbrojovka smetla „béčko“ Sparty 3:0, přezimuje jako lídr. Vlašim - Ústí 2:2

Fotbalisté Zbrojovky Brno přezimují jako suverénní lídři druhé ligy
Fotbalisté Zbrojovky Brno přezimují jako suverénní lídři druhé ligyZdroj: x.com
Zbrojovka Brno závěrečnou podzimní výhrou nad rezervou Sparty upevňuje vedení v Chance Národní Lize
Rezerva Sparty v duelu se Zbrojovkou
Rezerva Sparty v duelu se Zbrojovkou
Hráči Artisu Brno se radují z gólu
Fotbalisté druholigové Kroměříže
Hráči Chrudimi před utkáním Chance Národní Ligy
Antonín Vaníček z Dynama v souboji s opavským Jaromírem Srubkem
12
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Národní Liga
Vstoupit do diskuse (4)

Fotbalová Chance Národní Liga bude mít i během dlouhé zimní pauzy suverénního vládce. Zbrojovka Brno jasnou výhrou 3:0 nad rezervou Sparty v 16. kole odskočila druhému Táborsku už o šest bodů. Na třetí místo se dostal lídrův městský rival Artis po vítězství 2:1 nad „béčkem“ Slavie. Na poslední příčce skončí po podzimu Kroměříž, která podlehla 0:2 rezervě Ostravy. Nedělní program zakončí duel Ústí nad Labem ve Vlašimi. ONLINE přenos sledujte na iSportu.

Chance Národní Liga 2025/2026

LIVE
20Detail
LIVE
01Detail
LIVE
10Detail
LIVE
22Detail
LIVE
02Detail
LIVE
21Detail
LIVE
03Detail
LIVE 2. poločas
22Detail

Největší favorit na přímý postup rozhodl už v prvním poločase, kdy se trefili Rymarenko a Vachoušek, který po změně stran stanovil konečné skóre.

Zbrojovka ani v osmém venkovním duelu v druholigové sezoně neprohrála. Na soupeřových hřištích ztratila body pouze jednou a je i v tomto směru nejlepší v soutěži. Pražané doma prohráli čtvrtý z posledních pěti zápasů a v neúplné tabulce jsou čtrnáctí, tedy na první nesestupové pozici.

Artis brzy prohrával po chybného rozehrávce brankáře Holého a Jelínkově pohotové střele, stejný hráč si ale vstřelil ve 32. minutě vlastní gól na 2:1 pro domácí. Mezitím si totiž Adediran hlavou připsal devátý zásah v ročníku a vévodí tabulce střelců společné s Matějkou z Táborska. Brňané vyhráli čtvrtý z posledních pěti ligových duelů.

V utkání Chrudim - Prostějov si ani jeden z nových trenérů neodbyl vítěznou premiéru. Chrudim po minulém kole odvolala trenéra Papouška, jehož na lavičce nahradil Kulič. V Prostějově skončil kouč Weber, v závěrečném podzimním utkání vedl mužstvo sportovní ředitel Balcárek.

Východočeši vedli ve 49. minutě 2:0 po dvou trefách záložníka Schöna. Vzápětí však domácí oslabil po druhé žluté kartě Kejř a hosté v závěru srovnali. Nejprve se hlavou prosadil Šindelář a v 87. minutě uzavřel skóre Habusta. Prostějov je tabulce dvanáctý o skóre před sobotním soupeřem.

Táborsko přezimuje na druhém místě

Táborsko v pátek porazilo 2:0 Jihlavu a před koncem podzimní části soutěže si pojistilo druhou příčku v tabulce. Do vedení ho poslal už ve čtvrté minutě po dlouhém autovém vhazování Heppner. Pojistku přidal v nastavení Šplíchal. Jihočeši prodloužili ligovou sérii neporazitelnosti na 11 utkání.

Na třetí místo se posunula Opava, o jejímž triumfu 1:0 v Českých Budějovicích rozhodl v 63. minutě gólovým volejem Papalelé. Dynamo zaváhalo po čtyřech vítězstvích.

Jediná branka stačila i Příbrami, která zakončila podzim pěti zápasy bez porážky. Středočeši v pátek doma zdolali Žižkov díky výstavní Šmigově střele zpoza vápna. 

Po víkendovém programu začne druhé nejvyšší soutěži zimní pauza, která potrvá do druhé poloviny února.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka16132140:1341
2Táborsko16113235:1436
3Artis1593326:1530
4Opava1577124:1228
5Baník B1673626:2324
6Příbram1673615:2124
7Slavia B1672727:1823
8Žižkov1672719:2623
9Ústí1563628:2321
10Č. Budějovice1662817:2320
11Jihlava1644817:2016
12Prostějov1644817:2316
13Chrudim1637619:3216
14Sparta B16501112:3415
15Vlašim1524915:2110
16Kroměříž16311213:3210
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (4)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů