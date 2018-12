Kellnerovou dojala Praha. Byl to neuvěřitelný zážitek, rozplývala se

Zaujala na svůj věk velmi klidným a sebevědomým vystoupením. Ve čtvrtečním čtvrtfinále se jako členka týmu Prague Lions nevyvarovala jedné chyby, v sobotní doplňkové soutěži ale dokázala absolvovat dva naprosto čisté parkury. Skončila pátá a nadšená.

„Je to pro mě stejně velký úspěch jako týmové vítězství v Miami. Přesně tam bych to zařadila,“ řekla Kellnerová, která v dubnu spolu s nizozemským parťákem Gerkem Schröderem překvapila vítězstvím v druhém závodě seriálu Global Champions League na Floridě. „Ale tady v Praze před domácím publikem to pro mě byl neuvěřitelný zážitek, obrovské emoce. Pro mě i pro Silverstona,“ zmínila koně, s nímž absolvovala všechny jízdy.

Po základním kole sobotní soutěže se jí velmi ulevilo. „I kvůli fanouškům jsem měla velkou radost, že jsme to zvládli čistě. Hrozně mě mrzelo, že jsme se s týmem nedostali do semifinále. Aspoň takhle jsme jim mohli připravit nějaké pozitivní emoce. Byl to úžasný pocit,“ prozradila.

Svátek parkuru ovládl Madrid in Motion.

K lepšímu výsledku v rozeskakování, kde rozhoduje nejen bezchybná jízda, ale i čas, jí chyběly zkušenosti. „Jsou tu daleko zkušenější jezdci než já. Se Silverstonem jsme jeli rozeskakování jen párkrát, ale musím říct, že on člověka neuvěřitelně podrží. S ním si troufnu na víc, než na kolik mám zkušenosti. Díky němu jsem byla schopná víc šlápnout na pedál.“ A co to vlastně znamená? „Až budu mít zkušeností víc, budu moci udělat třeba kratší obrat, což si teď ještě netroufnu. Ale časem to přijde,“ slíbila.

Teď ji čeká krátký odpočinek, už po Vánocích však začne myslet na olympijskou kvalifikaci pro Tokio. „Hned v lednu zamíříme do Emirátů, kde začneme sbírat body. Mám ale dál v plánu závodit v Global Champions League, protože tam jsou hodně dotované závody, a velká dotace znamená i hodně bodů do kvalifikace,“ vysvětlila.

Prestižní seriál ovšem znamená také obrovskou konkurenci nejlepších světových jezdců. „Je mnohem těžší závodit proti lidem, kteří mají tolik zkušeností. Pro mě je to náročné, na druhou stranu to člověka strašně posouvá dopředu. Budeme to prostě muset nějak skloubit.“

Starty v seriálu Global Champions nechce nechat na druhé koleji také proto, že PlayOffs se i příští rok uskuteční v Praze a Prague Lions budou znovu chtít postoupit. „Chceme se vrátit a zajet lépe než letos. Byla tady neuvěřitelná atmosféra. V životě na to nezapomenu, takovou podporu publika jsem nikdy nezažila. Byla jsem z toho dojatá,“ svěřila se.