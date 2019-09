Sprchy, plyšáci i ledové bandáže. Navštivte koňské wellnes v St. Tropez | iSport.cz

„Tady je nejdůležitější část soutěží, naši koně. A ošetřovatelé, tedy vlastně jejich osobní asistenti, fyzioterapeuti, poskytovatelé wellness a nejlepší kamarádi,“ vypočítala manažerka českého týmu Prague Lions. „Kdybyste náhodou narazili na ošetřovatele, který spí, buďte prosím maximálně zticha,“ poprosila. „Oni toho na závodech naspí fakt málo.“

Ošetřovatelé mají na mítincích Global Champions, a nejen na nich, tvrdou práci, celý den pečují o koně. Chystají je na soutěž, po ní jim poskytují regeneraci. Prostě aby se špičkoví atleti, tedy v tomto případě koně, cítili komfortně. „Tady v St. Tropez jsou stáje na krásném místě. Mezi stromy, klid a chládek, kde koně relaxují, ošetřovatelé se o ně starají, aby se cítili komfortně,“ vysvětluje Kürtenová.

Ošetřovatelé si koně přebírají po soutěži, vezmou je do sprchy, na procházku, mají wellness program, v zásadě je to tady hotel pro koně. „Ošetřovatelé pilně pracují a koně relaxují, je třeba je občerstvit, všechno vybavení pečlivě vyčistit a připravit na další soutěž,“ dodává.

Rozmazlení koně

„Podívejte, tady hned u vchodu máme sprchy,“ ukazuje Kürtenová na rozměrné boxy. Mají všichni koně rádi sprchování? „Dobrá otázka! Abych pravdu řekla, za svou kariéru jsem nepoznala koně, který by sprchu neměl rád. Ale je to stejné jako u nás, lidí. Většinou nemají rádi, když je voda moc studená.“

Na většině stájí visí plyšáci. Medvídci, pejsci… „Je to dost obvyklé, někdy jsou koně až neuvěřitelně rozmazlení, a my všichni děláme všechno pro to, aby se cítili krásně,“ směje se Kürtenová.

„Aaa, tady zrovna přijíždí jeden z našich Prague Lions, v listopadu ho uvidíme v Praze na Playoffs,“ ukazuje na nizozemského jezdce Marka Houztagera, který právě skončil svou soutěž a jde svěřit svého koně ošetřovateli. „A tady je sám šéf,“ zdraví se s Janem Topsem, zakladatelem seriálu Global Champions.

Stáje jsou vyzdobeny barvami podle týmů nebo národností. Na některých visí zvláštní koule na provázku. „Jsou udělané ze semínek a různých sladkostí, co koně milují. Strašně si s tím vyhrají. Když se nudí, různě je lízají a okusují,“ popisuje průvodkyně.

Vzápětí ukáže na ledničky. „To je velmi důležité vybavení. Koně potřebují po soutěži zchladit svaly, dostávají ledové bandáže na klouby, prostě jako všichni ostatní sportovci.“

Jak bydlí koně na Global Champions League? Podívejte se do stájí v St. Tropez

Není výjimkou, že u stáje polehává pes. „Spousta ošetřovatelů koní má psa a vozí ho po závodech s sebou. Je to hezké, oni neustále cestují, jsou bez rodin, tak mají s sebou aspoň psího kámoše,“ vysvětluje.

A jezdci? Kde ti tráví volný čas? „Na mítincích se soustředí víc sami na sebe. Zatímco doma tráví s koňmi prakticky celé dny, tady je svěří ošetřovatelům, protože sami si taky potřebují odpočinout. Hodně jezdců uvidíte, jak jdou do gymu, taky se musí starat o své tělo. Spousta jich dělá jógu, strečink... Jiní zase čtou, poslouchají hudbu nebo prostě odpočívají.“

Každý jezdec je individualita, ale totéž platí i o pro koně. Jací jsou ti z Prague Lions? „To by vám asi líp řekli ošetřovatelé, ale jednu koňskou hvězdu bychom tady měli. Gancia, to je naše elektrická lady,“ směje se šéfka týmu.

„Normálně miluje, když má všechno v pořádku a kolem sebe svůj klid, ráda relaxuje, ráda se prochází se svou ošetřovatelkou. Ale když vidí, že přichází Niels, je jí jasné že je čas na skvělý výkon. Na kolbišti je to pak dračice,“ říká na účet třináctileté klisny Belgičana Nielse Bruynseelse, kterého při pražských Playoffs uvidíme nejen v týmové, ale i v individuální soutěži.