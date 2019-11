Pozor na hradní stráž! Jak se jezdci v Praze chystají na obtížnou překážku | iSport.cz

Švéd Peder Fredricson, loni jeden z nejzkušenějších členů českého týmu Prague Lions, si i po roce přesně pamatuje překážku s českou vlajkou. Jeho jindy výborný kůň Hansson při premiérovém ročníku Prague Playoff s dvakrát odmítl skočit. „Na to se nedá zapomenout, ale je to kůň, ne stroj,“ krčil rameny sedmačtyřicetiletý švédský jezdec, který letos do Prahy dorazí s týmem Šanghaj Swans.

Nemusí se obávat, česká vlajka tentokrát chybí. Připravena je ale jiná záludnost. Nová překážka spočívá ve třech tenkých břevnech, těžká je ale především kvůli dvěma postavám v uniformách hradní stráže v životní velikosti stojících v budkách po stranách. „Je to nové, něco takového koně ještě nikdy neviděli. Uvidí se, jak budou reagovat,“ prohlásil Marco Danese, sportovní ředitel seriálu Global Champions.

Na mítincích seriálu je zvykem, že pořadatelé připraví překážky tak, aby se vázaly k dané lokalitě a připomínaly hostitelské město. V přímořském Saint Tropez to byly palmy a mořské vlnky, v Římě gladiátoři, v New Yorku Empire State Building. V Praze loni česká vlajka, letos připomínka vstupu na Pražský hrad.

„Velikost vojáků může být problém,“ připustil Danese. „Koně, kteří tady budou závodit, mají sice hodně zkušeností, ale když vidí neznámou překážku, připadá jim to zvláštní.“

Překážka s hradní stráží zaujala i Annu Kellnerovou, která letos zažije vyvrcholení světové parkurové sezony jen v roli ambasadorky. Do sedla ji nepustily následky květnové zlomeniny stehenní kosti. „Je to hodně zajímavý skok, postavy u překážek se tak často nevidí. Na tuhle si všichni budou muset dát dobrý pozor,“ upozornila česká jezdkyně.

Na pražské Playoff s však nepřijedou lecjací koně. Jde o vrchol globálního seriálu, od zítřka do neděle v něm budou startovat největší koňské hvězdy. „Celková finanční dotace závodů je 12 milionů eur (asi 307 milionů korun), jen v týmové soutěži se rozdělí šest milionů eur,“ připomněla Markéta Šveňková, sportovní ředitelka Prague Playoffs.

Na čtyřnohé aktéry čekají perfektně připravené stáje, sprchy s teplou vodou a topení, bude-li třeba. Taky 1600 balíků pilin a šest tun mrkve k jídlu, boxech pak každého z nich pět balíků podestýlky. Pořadatelé Prague Playoff s skutečně mysleli na všechno, všichni se budou cítit jako v hotelu.

První kamiony s koňskými šampiony na palubě dorazily už včera, ostatní koně se ubytují v mobilních stájích vedle O2 areny dnes. Samo kolbiště začíná být vyšňořené na zítřejší zahajovací ceremoniál, závodiště už pokrývá speciální povrch, který se skládá z křemičitého písku, nasekané geotextilie a speciálního vlákna, jehož úkolem je povrch zavodnit. Směs tentokrát není půjčená, pro letošní ročník pořadatelé pořídili vlastní.

„Loni jsme těch šedesát kamionů museli přivézt z Německa a pak ho zase odvézt. Namíchat vlastní povrch je sice finančně náročnější, ale když započítáme dopravu, kterou bychom museli každý rok platit, je to ekonomicky výhodnější, Takový povrch vydrží deset až patnáct let, pokud se o něj budeme dobře starat,“ vysvětlil šéf organizátorů Jan Andrlík.

Písek zajistí český dodavatel ze Střelče a jde o nejjemnější materiál a té nejvyšší kvality, která vůbec existuje. Na údržbu, instalaci a odinstalaci povrchu si pořadatelé najali německého odborníka Karstena Kocha.

„Často pracuje při soutěžích Global Champions, byl i loni v Praze. Je naším mentorem celého procesu míchání a přípravy povrchu,“ vysvětlil Andrlík. Novinkou je i cvičné kolbiště, tzv. opracoviště, umístěné v hale O2 Universum v těsné blízkosti hlavní arény. „Je to pro koně i jezdce výhodné, kvůli blízkosti i vnitřní teplotě,“ vysvětlil Andrlík.

Kellnerová počítá, že cesta z opracoviště na kolbiště by měla zabrat jen třicet vteřin. „Třeba v Berlíně to trvá dvě a půl minuty. Kůň pak přestane vnímat atmosféru přípravy a trochu zrelaxuje, což není dobře,“ objasnila.