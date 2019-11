Prague Playoffs 2019: program, vstupenky, startovní listina | iSport.cz

Během prodlouženého víkendu uvidí O2 arena hned několik parkurových vrcholů sezony. Ve čtvrtek, pátek a neděli proběhne Super Cup - soutěž pro 16 nejlepších týmů Global Champions League. V sobotu pak proběhne soutěž Super Grand Prix, ve které se dvoukolově představí nejlepší jezdci hlavních soutěží v rámci Global Champions Tour.

Součástí doprovodného programu bude každý den i koňská gala show, při které se můžou diváci těšit např. na halové dostihy poníků, Lisu Roeckener nebo bělouše z Národního hřebčína Kladruby nad Labem, kteří budou i součástí slavnostních ceremoniálů.

Prague Lions bez Anny Kellnerové

Pražskému týmu patří po základní části 7. místo. Představí se tedy už ve čtvrtečním čtvrtfinále, které je určeno týmům na 5. - 16. místě. Prague Lions se letos třikrát umístili na stupních vítězů. V Římě si dvojice Schröder - Kutscher vyskákala vítězství.

Zastoupení budou mít pražští lvi i v soutěži jednotlivců Super Grand Prix. Vítězstvím v Cannes si účast zajistil Niels Bruynseels.

Soupiska Prague Lions

Kromě Anny Kellnerové, která léčí zlomeninu stehenní kosti, je tým pod vedením manažerky Jessiky Kürtenové tvořen kombinovanou mezinárodní sestavou. Tvoří jej Belgičané Niels Bruynseels a Wilm Vermeir, Holanďané Gerco Schröder a Marc Houtzager a Němec Marco Kutscher.

Ve čtvrtečním programu se za Prague Lions představí Belgičan Bruynseels a Holanďané Schröder s Houtzagerem.

Startovní listiny v dalších dnech budou postupně zveřejněny na longinestiming.com.

Program Global Champions Prague Playoffs

Čtvrtek 21. listopadu

13:30 Otevření O2 areny 14:30 Úvodní program 15:00 Slavnostní zahájení 17:20 Koňská gala show 18:05 Slavnostní zahájení GCL Super Cup 20:00 GCL Super Cup: čtvrtfinále - hlavní soutěž dne

Pátek 22. listopadu

07:30 Otevření O2 areny 08:30 Úvodní program 09:00 CSI2* Czech Equestrian Team soutěž (výška překážek 130 cm) 11:55 CSI2* Taittinger soutěž (výška překážek 140/145 cm) 14:40 CSI5* BMW CarTec Group soutěž na čas (výška překážek 150 cm) 16:50 Koňská gala show 18:50 Slavnostní zahájení GCL Super Cup 20:00 GCL Super Cup: semifinále - hlavní soutěž dne

Sobota 23. listopadu

07:30 Otevření O2 areny 08:30 Úvodní program 09:00 CSI2* Česká televize soutěž na čas (výška překážek 135 cm) 12:25 CSI2* Equestrians soutěž na čas (výška překážek 145 cm) 14:45 CSI5* E15 soutěž s jedním rozeskakováním (výška překážek 150 cm) 17:35 Koňská gala show 19:00 Slavnostní zahájení LGCT Super Grand Prix 20:00 LGCT Super Grand Prix: 1. kolo - hlavní soutěž dne 21:45 LGCT Super Grand Prix: 2. kolo - hlavní soutěž dne

Neděle 24. listopadu

07:30 Otevření O2 areny 08:30 Úvodní program 09:00 CSI2* Radiožurnál soutěž s jedním rozeskakováním (výška překážek 135 cm) 11:45 CSI2* Bohemia Energy finále – soutěž s jedním rozeskakováním (výška překážek 145 cm) 13:35 Koňská gala show 14:55 Slavnostní zahájení GCL Super Cup 15:30 GCL Super Cup: finále (1. kolo) - hlavní soutěž dne 17:15 GCL Super Cup: finále (2. kolo) - hlavní soutěž dne

Pravidla parkurového finále

Při samotné jízdě koně překonávají ve stanoveném čase překážky ve výšce 155 - 160 cm. Za přestupky se započítávají trestné body nebo sekundy (čtyři za shození překážky, první odmítnutí poslušnosti a šlápnutí do vodního příkopu, jeden za každé čtyři sekundy překročeného času v 1. a 2. kole a za každou sekundu překročeného času v rozeskakování, vyloučení za pád koně nebo jezdce či druhé odmítnutí poslušnosti).

Systém Prague Playoffs 2019

Týmy na 5. - 16. místě po základní části se zúčastní čtvrtfinále s výškou překážek 155 - 160 cm. 4 nejlepší týmy po základní části mají automaticky jistý postup do pátečního semifinále. K nim se v něm připojí 8 nejlepších ze čtvrtfinále.

V semifinále na koně čekají už jen překážky s výškou 160 cm. Do nedělního finále si pak zajistí postup 6 nejlepších týmů.

Vstupenky na parkur v O2 areně od 290 Kč

Lístky na Prague Playoffs 2019 pořídíte v síti ticketportal. Nejlevnější vstupenky na čtvrteční program do 4. patra pořídíte za 290 Kč. V prodeji jsou i čtyřdenní permanentky od 1 490 Kč do 6 990 Kč. S permanentní vstupenkou získáte např. přednostní vstup do O2 arény nebo vstupenku do malé haly k opracovišti.

Prague Playoffs 2019 v TV

Pokud se nedostanete do O2 arény, můžete parkurová klání sledovat od čtvrtka do neděle na obrazovkách České televize.