Kellnerová: O Prague Playoffs se bude celý rok mluvit. A příště do finále! | iSport.cz

Příští rok už to musí vyjít! S tou myšlenkou se členové českého týmu Prague Lions rozjížděli z Prahy, kde při Playoffs obsadili v Super Cupu sedmé místo a jako první zůstali bez finále. Do karet jim hraje, že, jak v sobotu oznámili pořadatelé, příští rok bude sezonní finále parkurového seriálu znovu v Praze. „Za rok to musíme dotáhnout do konce,“ prohlásila Anna Kellnerová, která kvůli zranění nezávodila, ale všechno s týmem prožívala a navíc působila v roli ambasadorky akce.

Anna Kellnerová byla v jednom kole. Jako ambasadorka Prague Playoffs trávila v O2 areně celé dny. Vrchol sezony viděla jinýma očima než jako jezdkyně. „Odehrával se tady neuvěřitelný sport. Bylo to dramatické, do posledních chvil nebylo rozhodnuto. Byl to úžasný víkend,“ ocenila ambasadorka podniku. Těšilo ji, kolik diváků si našlo na parkur cestu. „Na to, že náš sport v Česku teprve roste, není to jako v Německu nebo v Belgii, je skvělé, co tady fanoušci vytvořili. Zahraničním jezdům se to hrozně líbilo, nejsou zvyklí na takové davy. Atmosféra tady byla už podruhé unikátní, myslím, že všichni o tom zase budou celý rok mluvit,“ dodala.

Kellnerová se nevyhnula chvilkám, kdy by raději sama seděla na koni. „Každý jezdec radši závodí, než přihlíží. A ještě když jde o domácí podnik takového významu! Ale já jsem si strašně užila i tu roli ambasadorky. I když to bylo dlouhé a povinností bylo hodně, měla jsem možnost poznat spoustu nových lidí a bylo pěkné být součástí celého dění,“ zamyslela se jezdkyně, která se zotavuje po květnové zlomenině nohy.

Když před závody poprvé dorazila do O2 areny, strašně se jí chtělo do sedla. „Ale jakmile přijeli kluci z týmu, změnilo se to. Věděla jsem, že je to jen na nich a že tady musím být pro ně.“

Kellnerová zažila s týmem nejdřív velkou radost z postupu do semifinále a pak i velké zklamání, když Prague Lions smolně o jedinou vteřinu neprošli do boje o vítězství. Niels Bruynseels, Marco Kutscher i Marc Houtzager hned mluvili o tom, že příští rok se to musí podařit. „Vlastně po zbytek víkendu jsme valnou většinu času seděli spolu a pořád jsme si opakovali totéž. Že příští rok už to musíme dotáhnout do konce,“ souhlasila Kellnerová.

Sobotní Super Grand Prix jednotlivců i včerejší finále Super Cupu měla konečně čas sledovat z hlediště. Komu fandila? „V týmech to bylo složitější. Znám skoro všechny, bylo těžké vybrat si jeden tým. Nakonec jsem to přála Šanghaj Swans, kvůli Pederovi (Švédovi Fredricsonovi, který byl loni členem Prague Lions). Ale byla jsem překvapená, že vyhráli, v prvním kole to na to nevypadalo. Ale celou sezonu závodili úžasně, zvítězili oprávněně.“

V závodě jednotlivců prožívala nervy s kolegou z týmu Nielsem Bruynseelsem. „Přála jsem mu vítězství, i jeho kobylce. Bohužel to nevyšlo, Gancia odvedla skvělou práci pro tým, a na individuální soutěž jí už nezbyly síly,“ komentovala Belgičanovo čtrnácté místo Kellnerová. Soutěž však podle ní ovládl správný jezdec. „Ben Maher potvrdil letošní výsledky. Právě on v sezoně nejčastěji vyhrával, nejvíckrát skončil na pódiu. A právě s tímto koněm. Ti dva si to zasloužili nejvíc,“ dodala na konto vítěze seriálu Global Champions League a jeho Explosiona W.