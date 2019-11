Za rok chceme být lepší. Lvy čekám ve finále, říká šéf organizátorů Prague Playoffs | iSport.cz

Celosvětová parkurová série Global Champions právě skončila úspěšným pražským finále a šéf organizátorů Prague Playoffs Jan Andrlík už myslí na to, jak lépe uspořádat příští ročník. Vedení seriálu v sobotu oznámilo, že za rok se poslední mítink sezony znovu vrátí do Prahy. „Máme dobré ohlasy. Doufám, že jsme letos byli lepší než loni, a věřím, že za rok to může být ještě dokonalejší. A že Prague Lions budou ve finále,“ míní Andrlík.

Předseda organizačního výboru se v neděli na závěrečné tiskové konferenci dočkal pochvaly od šéfa a zakladatele seriálu Global Champions Jana Topse, olympijského vítěze z Barcelony 1992, a i sám je spokojený. „Myslím, že jsme splnili cíl: udělali jsme to ještě zajímavější pro diváky a komfortnější pro jezdce a koně. První ohlasy jsou rozhodně pozitivní,“ řekl Andrlík.

Zatímco diváci ocenili špičkový sport a bohaté zábavné programy, jezdci si pochvalovali prostorné opracoviště, umístěné přímo ve vedlejší hale. „Připravili jsme ho v rozměru třicet krát šedesát metrů, což je velmi nadstandardní. To se jezdcům líbilo nejvíc. A taky nejsou zvyklí, aby se na ně chodili na opracoviště dívat fanoušci. Bylo totiž přístupné divákům a to byl velký zážitek i pro jezdce,“ vysvětlil.

Sám během čtyřdenních závodů navštívil opracoviště přibližně desetkrát a spokojeně konstatoval, že tam chodilo víc parkurových nadšenců, než se čekalo. „Kdykoli jsem tam přišel, bylo spodní patro úplně plné a lidi se dívali i z toho horního. Dobré to bylo,“ dodal.

Prohlídka stájí! Parťák Aničky Kellnerové Aleš Opatrný vás zavede dovnitř

Pro příští ročník už Andrlík se svým týmem shromažďuje náměty, co a jak zlepšit, jak zdokonalit zážitek pro diváky. „Taky v některých našich interních věcech vidíme prostor pro zlepšení. Myslím, že to je právě to, co dělá tuhle akci tak kvalitní. Nebudeme nikdy spokojení, chceme jít dál a pořád něco zlepšovat,“ prohlásil.

Existuje i jedna sportovní záležitost, která by lesku příštího ročníku, který se uskuteční znovu v O2 areně 18. až 22. listopadu 2020, pomohla: kdyby český tým Prague Lions postoupil do finále. „Připravila je o ně maličkost, jediná sekunda, o kterou byli pomalejší. Myslím, že příští rok už tam nebude. Loni byli ve čtvrtfinále, letos v semifinále a za rok uvidíme Prague Lions i v neděli, ve finále,“ řekl o týmu, jehož členkou je česká jezdkyně Anna Kellnerová.

Prodej vstupenek na příští ročník Prague Playoffs začne už 10. prosince.

