Prague Playoffs: Praha hostí smetánku parkurového sportu. Češi pod tlakem

Jako by přijeli Federer a Nadal, nebo Messi a CR7 ve své nejlepší formě. Do Prahy míří globální supershow Prague Playoffs, které fanouškům od čtvrtka do neděle ukáže parkurový sport v elitní kondici, zářivé bravuře a napětí, jež publikum nutí k hlasitým výdechům. „Ten zážitek je pro mě asi nepopsatelný. Sejdou se nejlepší koně, nejlepší jezdci světa,“ shrnuje reprezentant Filip Doležal.

Po čtyřech letech se znovu objeví na vysněné ploše pražské O2 areny. Filip Doležal je mezi třemi českými jezdci s divokou kartou a zúčastní se tak tří prestižních pětihvězdových závodů CSI. Se svým jedenáctiletým valachem Coup de Coeur GP Madame Z si zkusí vrcholné soutěže, na které by se mohl normálně jen dívat.

„Když to vidíte naživo, tak si všimnete spousty věcí. Je to jinačí pohled, vidíte, jak nejlepší jezdci jezdí, jak si připravují koně na pracovišti. Jsou dobří v tom, co dělají. Udržují se tam, mají sponzory, v koloběhu se udržují pár let. Někam se dopracovali a tam se drží,“ říká Doležal.

Prague Playoffs se v Praze jako vrchol Global Champions League koná počtvrté a mezi smetánkou sportu velkých peněz a klidné elegance si už vypracovalo ikonickou pověst. Jak vzhledem k úrovni samotných parkurů a napínavému formátu, tak díky naladění publika.

„Praha je velmi speciální místo. Není žádná jiná akce, kde by diváci viděli tolik napínavých jízd, ale také světelnou show a další zajímavý program,“ říká Rakušan Max Kühner. „Je to krásné představení našeho sportu veřejnosti a médiím.“

Kühner patří k elitě. V sobotu bude v Praze bojovat o individuální triumf v Super Grand Prix a velké šance má i se svým týmem Shangai Swans v týmovém Super Cupu. V něm mají Swans jisté páteční semifinále, podobně jako domácí tým Prague Lions s jezdkyní a manažerkou Annou Kellnerovou. Program začíná čtvrtečním čtvrtfinále.

Kellnerová si šetří svou hvězdnou kobylku Catch Me If You Can Old pro týmovou soutěž, ve čtvrtek se ukáže spolu s Doležalem, Alešem Opatrným a Vladimírem Treterou v závodě CSI5*.

„Vezmu tam Joyrida, jenž by si mohl zaskákat rámcové soutěže a získávat zkušenosti,“ vysvětluje Kellnerová.

Ti nejlepší jezdci jako Kühner, olympijský šampion Ben Maher či aktuální mistr světa a světová jednička Henrik von Eckermann můžou taktizovat a chystat si své nejlepší koně na nejdůležitější závody víkendu.

„Potřebujete dobrého koně, kterého si jezdec vycvičí sám od mladých let, nebo ke kterému se dostane díky nějakému sponzorovi. Ale jezdec musí i dobře jezdit. Vždycky k tomu musí být dva,“ vysvětluje Doležal. „Každý kůň má jiný cval, jinak reaguje na ruku jezdce. Potřebujeme znát svého koně do detailu, znát jeho chyby. Čím víc ho znáte, tím víc víte, na co si dávat pozor.“

PRAGUE PLAYOFFS 2022

ČTVRTEK

14.00 Otevření O2 areny

15.00 závod E15 CSI5* (145 cm)

17.40 Show: LORENZO

17.45 Autogramiáda Henrika von Eckermanna a Bena Mahera

18.10 Artistická show

18.30 Slavnostní zahájení GCL

GCL SUPER CUP – Global Champions League

ČTVRTFINÁLE

20.00 závod Air Bank CSI5* (160 cm)