Problémy Kellnerové: Kůň se bál, ale porazila dceru zpěváka Springsteena

„Spokojená rozhodně nejsem. Tři chyby nejsou dobrý výsledek. Neodjela jsem to, jak jsem měla,“ hodnotila Kellnerová svůj start v úvodním závodě CSI úrovně pěti hvězd. „Hurricane se bál, když jsem vjela do arény, to nám celou situaci zkomplikovalo. Pak se mi to podařilo nějak zkorigovat, ale na konci parkuru jsem udělala dvě špatná rozhodnutí a kvůli tomu přišly ty chyby.“

Celkem Kellnerová shodila tři překážky, další trestné body nasbírala za překročení časového limitu a skončila v závěru výsledkové listiny.

„Je to určitě pro mě dobrá zkušenost. Musím se adaptovat a trochu ten výsledek změnit,“ řekla Kellnerová, která kvůli zdravotnímu stavu své klisny Catch Me If You Can Old letos nestartuje v týmové soutěži a v pátek a v sobotu ji čekají s Hurricanem D.D. ještě dva závody elitní úrovně pěti hvězd.

Premiérový závod letošních Prague Playoffs, vrcholné akce Global Champions Tour, vyhrál Portugalec Rodrigo Giesteira Almeida na koni Pegasus Cekanane. Nejlepším Čechem byl na sedmém místě Vladimír Tretera na koni Gangster V/h Noddevelt.

Vrcholem čtvrtečního programu bude večerní čtvrtfinále týmového Super Cupu, v němž budou Prague Lions bojovat o účast v pátečním semifinále. Závod začíná v 20 hodin v přímém přenosu Nova Sport a Nova Action.

Kellnerová jako týmová manažerka zvolila osvědčené Belgičany Pietera Devose a Nielse Bruynseelse spolu s Mexičanem Fernandem Martinezem Sommerem. Cílem je skončit mezi osmi postupujícími týmy z dvanácti.

„Určitě budu nervozní. Budu doufat, že pro celý tým Prague Lions a fanoušky, kteří je přijdou večer podpořit, se do dalšího kola zvládnou probojovat,“ řekla Kellnerová.

Hned na úvod programu čeká závodní kolo jedinou Česku na startovní listině Sáru Vingrálkovou, která jede za tým Monaco Aces. Se svým hnědákem How Easy se představí jako druhá v pořadí.

„Já jsem říkala, že hlavně nechci jít první. Už loni jsem zažila, že je to extrémně těžké. Je to mnohem náročnější než jiná kola globálky,“ líčila Vingrálková před startem.