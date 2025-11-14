Kellnerová zvolila sestavu i koně pro Prague Playoffs. Kolikrát se ukáže?
Smetánka parkurového sportu se už příští týden sjede k očekávanému Prague Playoffs (20. – 23. listopadu). Velkolepé finále seriálu Global Champions Tour se do vysočanské O2 areny vrací po roční pauze a čeští fanoušci budou mít ve hře domácí tým Prague Lions. Jeho manažerka Anna Kellnerová se představí s klisnou Kristalline des Bergeries v doprovodném programu.
Svůj program pro Prague Playoffs má Anna Kellnerová jasný. Zranění koně Firefox Gem jí neumožní představit se v týmovém Super Cupu, kde nastoupí Prague Lions do čtvrtečního čtvrtfinále. Nominovala do něj Belgičany Pietera Devose, Thibeau Spitse a Nielse Bruynseelse spolu s Mexičanem Fernandem Martinezem Sommerem. Sama se představí v doprovodných soutěžích hned ve třech ze čtyř dní.
Co se přihodilo Firefoxovi?
„Závodila jsem s ním v Londýně v rámci Global Champions Tour i ve čtyřhvězdovém Valkenswaardu. Bohužel, okolnosti nám nepřály, zranil se, což znamenalo, že s ním do týmů nemůžu nastoupit.“
Jak silný výběr v Praze představíte?
„Povezeme plný počet šesti koní. Ve čtvrteční soutěži budeme muset nastoupit v plné síle. Kluci se do poslední chvíle připravují na různých závodech, abychom opravdu přijeli naprosto připravení. Máme plán, domluvili jsme se, že počkáme, jaké výsledky koně ukážou o víkendu, podle toho sestavíme čtvrteční tým.“
Máte za sebou výtečnou sezonu s dvěma týmovými vítězstvími ve Valkenswaardu a Vídni, ale v posledním závodě základní části Global Champions Tour jste přišli o přímý postup do pražského semifinále. Musíte tak na start už ve čtvrtek ve čtvrtfinále…
„Když jsme letěli do Rijádu, tým byl ve velmi silné sestavě. Vůbec jsme s takovým výsledkem nepočítali. Byli jsme v pozici, že jsme mohli mít skoro jakýkoli typ výsledku, abychom se dostali rovnou do semifinále. Bohužel nám asi hvězdy úplně nepřály. I když Fernando podává celou sezonu extrémně stabilní výsledky, jeho bílá kobyla se bohužel vylekala a zastavila dvakrát na překážce, za což jsme byli vyloučení. Tím pádem nás to posunulo na pátou příčku.“
Je to pro vás velká komplikace?
„Pro nás je to hrozně nešťastné. Na druhou stranu si myslím, že pro české fanoušky by to mohlo být takové nemilo-milé překvapení. Znamená to, že se ukážeme i ve čtvrtek. Budeme potřebovat podporu, abychom se dostali do semifinále i finále. Ta čtvrteční soutěž je pro nás opravdu extrémně důležitá.“
Jaké máte plán s klisnou Kristalline v individuálních doprovodných soutěžích?
„Chtěla bych naostro začít hned ve čtvrtek. Hrozně se na to těším, pro Kristallline to bude nový zážitek, ale skákala teď naprosto skvěle v Maastrichtu. Čtvrtek nebudu brát jako warm up, pojedeme naplno a naostro. Určitě budeme závodit další dva dny. Sice je malinkatá, ale doufám, že ukáže, co má v sobě.“
Jak jste naladěná?
„Jelikož je to po dvou letech, co máme Prague Lions v Praze, tak nervozita trochu stoupá. Nejenom v rámci ostatních týmů, ale především v rámci týmu Lions. Je to pro nás samozřejmě velká výzva. Hrozně se těšíme zpátky domů před fanoušky. Uvidíme, jak to všechno dopadne.“
Na co se před návratem show do Prahy nejvíc těšíte?
„Doufám, že nebude špatné, když řeknu, že se těším na všechno. Ono to tak opravdu je. Já to opakuju každý rok, kdy máme Prague Playoffs tady u nás doma. Jsou to závody naprosto unikátní, jedinečné. Nikdy jsem nezažila tak podporující a úžasné publikum jako u nás. Ať to jsou menší soutěže nebo ty největší, všichni nás extrémně podporují.“
Jak hodnotíte sezony, v níž se Lions až na poslední závod v Rijádu drželi mezi nejlepšími?
„Byla to trochu netradiční sezona, protože začala hodně dobře, ale pak se mi zranili dva koně, takže druhá půlka je taková složitější.“
Co říkáte na výkony vašich jezdců – Belgičanů Pietera Devosa, Thibeau Spitse a Nielse Bruynseelse, Mexičana Fernanda Martineze Sommera a Turka Derina Demirsoye?
„Na kluky jsem hrozně pyšná. Taky to bylo trochu složitější, ne proto, že by nám vypadli koně, ale Thibeau, Pieter i Niels byli součástí výběrového řízení na letošní mistrovství Evropy a museli absolvovat více závodů v Poháru národů. Pospojovat to a vybrat, aby se svými nejlepšími koňmi mohli závodit pro tým, bylo složitější.“
Přesto se vám většinu roku dařilo, co za tím stojí?
„Většina jezdců je s námi už dlouho, všichni se známe a víme, jak kdo funguje. Tím pádem jsme více namotivovaní podat pro sebe i fanoušky co nejlepší výkony. Thibeau má k dispozici pár koní a jedničku Impress vybudoval na úroveň, kdy je to naprosto fenomenální kůň. Stejně tak Fernandovi dozrál a dospěl mladý koňský tým. To nám pak jako týmu dává mnohem více možností, jak prostřídat sestavu, abychom měli fresh koně na každou soutěž.“
PRAGUE PLAYOFFS:
Čtvrtek 20. listopadu:
20.00 Čtvrtfinále Super Cupu
Pátek 21. listopadu:
20.00 Semifinále Super Cupu
Sobota 22. listopadu:
20.00 Super Grand Prix jednotlivců (1. kolo)
22.05 Super Grand Prix jednotlivců (2. kolo)
Neděle 23. listopadu:
15.30 Finále Super Cupu (1. kolo)
17.30 Finále Super Cápu (2. kolo)