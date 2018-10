Pětašedesátiletý Váňa zvládl osmkrát slavný dostih vyhrát, ale teď už se Velké aktivně neúčastní. Přesto měl i v neděli želízko v ohni, jeho syn Josef Váňa mladší totiž jel velkého šampiona No Time To Lose, kterého sázkaři pasovali do role jasného favorita. Výsledkem bylo ale až páté místo.

„Do budoucna se musíme zamyslet nad tím, jestli má cenu vyhrávat kvalifikace o sto délek a ještě mlátit koně proti sobě, anebo to brát volněji jako ostatní kolegové a vyhrávat, až když jde o to největší," dumal po skončení.

Josef Váňa po umístění svých koní pod stupni vítězů: "Musíme se víc soustředit na hlavní závod, než na kvalifikaci."

No Time To Lose měl potíže už na Angličáku, synovo páté místo právě proto slavný žokej nebere jako tak velkou tragédii. „Už tam to totiž vypadalo, že nebude nikde," popisoval s tím, že tvrdý terén se mohl dle jeho slov podepsat na všech aktérech.

Povrch byl v neděli skutečně velkým tématem a značným faktorem byl právě pro koně, kterého sedlal Váňa mladší. Ten se celou dobu snažil přiblížit vedoucí skupince a dalo mu to mnoho práce. I on pak jen sledoval konečnou radost Jana Faltejska, jenž triumfoval popáté v kariéře. Nedožene náhodou i Váňu?

„Proč ne, při štěstěně, která se ho poslední dobou drží..." glosoval Váňa.

V tuto chvíli dostihový trenér je krátce po operaci kyčelního kloubu a libuje si, že rekonvalescence probíhá podle představ. „Nebolí to, odlehčuju... V sedle jsem ještě nebyl, ale v pondělí už to zvládnu," dodal.

Znovu pátý Josef Váňa ml.: "V závěru jsem stále věřil a snažil jsem se, ale pořád jsme byli daleko."

Spokojený Marek Stromský:"Sice jsme druzí, ale v tomhle závodě je to jako vítězství."