Stromský o druhém místě: Krása, zase mám pro co žít a zač bojovat

Bleskla vám před finišem hlavou i myšlenka na vítězství?

„Jo, když jsem byl chviličku vepředu. Ale to je sekunda, člověk na nemyslí a snaží se jezdit. Jsem spokojený.

Jak vám bylo, když kolem prolétl Tzigane du Berlais jako po dálnici v rychlejším pruhu?

„Vždycky si člověk řekne, zase to nevyšlo. Ale já jsem rád za druhé místo. Celý tým si to zaslouží, Radek Holčák s ním udělal kus práce. Nezdá se to, ale já hned v prvním dostihu ležel na druhém skoku, že druhé místo ve Velké pardubické je nádherné. Je to nejtěžší dostih. A než spadnout, tak je druhé místo krásné.“

V prvním dostihu dnes spadl i Faltejsek, jak jste se po pádu cítil?

„Je to blbý start, musíte to ale hodit za hlavu. Já spadl na dvojce, nevinně. Bylo to nakropené a koni se úplně rozjely nohy. Honza spadl v zatáčce kousek dál, uklouzlo jim to. Není to pro žokeje nic povzbudivého, když spadne, ale je to naše práce. Musíme to hodit za hlavu, znovu na to sednout a jít dál.“

Vítězství v Ceně Labe s Mahonym vás nabilo?

„To určitě, jsem za něj rád. Výhra pro pana Popelku, nabilo mě to.“

Váš fanklub slavil, jako byste vyhrál...

„Jo, ze Štěpánkovic přijeli věrní fanoušci, jsem za ně rád. Oni to tak berou. Sice jsme byli druzí, ale ve Velké být druhý, to je vítězství.“

Dodá vám chuť pokračovat?

„Určitě, ale je v tom ještě hodně otázek. S kým se domluvíme a tak, to si nechám po sezoně.

Nejste si ještě jistý?

„Ještě ne. Ale užívám si sezonu, mám ji krásnou a děkuju Holčákům, že mi dali šanci jezdit dobré koně.“

