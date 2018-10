Český fousek překvapil a prohnal největší favority Velké pardubické

„Když se daří, tak se daří,“ usmíval se po dostihu trenér, který Velkou pardubickou vyhrál šestkrát (4x Železník, 2x Registana). „V sobotu to začala Verča (Olehlova dcera zvítězila v dostih amatérů), pak nám v neděli vyhrály dvě kobyly (Poinsettia a Izynka) a člověk si hned říká, proč to nezavršit? Hned je naladěný na dobrou a pozitivní vlnu.“

Sekli sebou na Taxisu?

Stretton je českým odchovancem hřebčína Napajedla. Ve čtyřech, pěti letech se mu vcelku dařilo, před rokem doběhl v Ceně Labe pátý. „Že je Stretton kůň do Velké, je nepochybné,“ vypočítává Olehla. „Že je ultravytrvalec, je taky nepochybné. Skvělý skokan, nepochybné. Je to kůň na dlouhatánské dostihy, ale pořád je to český fousek. Nemá až takovou třídu a závěrečný finiš.“

V létě dal trenér Strettonovi delší pauzu, léčil pošramocené kopyto. „To se povedlo vyřešit, poslední měsíc zvládl všechny práce. Byl fit, ale sám jsem nevěděl, co od něj vlastně očekávat. On se nikam moc netlačí, nežene se, dobře skáče. Odcválá si to. Ještě víc by mu seděla půda, jaká byla před rokem. Že bude ve finiši takhle vepředu, to i mě překvapil.“

Během dostihu byl navíc Olehla přesvědčený, že jeho kůň s anglickým žokejem Thomasem Garnerem skončili. „Byl jsem na tribuně a moc jsem toho neviděl,“ líčí. „Myslel jsem, že sebou seknuli na Taxisu, asi minutu jsem je hledal a nikde neviděl. Když jsem je zase zaregistroval, ohromně se mi ulevilo. Závěr byl strhující, dlouho byli vpředu, bojovali i v koncovce. To už jsem přes lidi zase nic neviděl, jen jsem řval. Jsem nadšený!“

Izynka míří do Velké

Příští rok by se ke Strettonovi mohla v nejprestižnějším překážkovém dostihu přidat i sedmiletá klisna Izynka (stáj Hudec-Olehla). Ze třinácti překážkových startů sedmkrát vyhrála, v neděli v Pardubicích s Lukášem Matuským ovládla Cenu Vltavy.

„Když jsme na Irské lavici ztratili soupeře, tak už jsem o vítězství moc nepochyboval,“ popsal Olehla. „Minule šla z pole, to se trápila, neseděly jí skrumáže. Takhle zepředu jí to pasuje nejlíp. Ano, majitel by s ní rád zkusil Velkou pardubickou. Takže příští rok půjde nějakou kvalifikaci a uvidíme, jak si s ní poradí.“

Izynka už se letos ve třetí kvalifikaci představila. V srpnu ji šla výborně, neměla problémy se držet No Time To Lose nebo Theophilose, ale v závěru dostihu nečekaně „hupsla“ do živého plotu, který ohraničoval jednu z překážek. Tentokrát si dal Matuský pozor. „Byl to úplně jiný kůň než minule,“ chválil Izynku slovenský žokej. „Skvěle cválala i skákala, je to super klisna.“

