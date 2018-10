Jackpot! Přesné pořadí Velké pardubické trefili dva sázkaři. Kolik vyhráli?

Sázející podle pořadatelů věřili hlavně koním Josefa Váni. Nejvíc tipů přilétlo na jméno obhájce No Time To Lose, po něm následovaly sázky na Ange Guardiana. Až jako třetí v pořadí se mezi tipy objevovalo jméno Tzigane du Berlais. A to i díky tomu, že řada „svátečních“ dostihových fanoušků sázela podle jména. „Cikán o berlích!?“ to nemá kam uhnout, bylo slyšet u okének pro sázející.

Na letošním pardubickém mítinku se jenom u terminálů sázkové kanceláře prosázelo více než 6 milionů korun. Na samotnou Velkou pardubickou návštěvníci vsadili 2 miliony a 645 tisíc korun. Přesný tip dvou odvážných sázkařů na pořadí prvních tří byl také nejvyšší dosaženou výhrou.

Rekordy se díky parádnímu počasí otřásaly i v návštěvnosti. V sobotu a v neděli závodištěm prošlo 35 tisíc návštěvníků. U televizních obrazovek pak samotnou Velkou pardubickou sledovaly dva miliony a sto tisíc diváků.

Hořící vůz zkomplikoval dopravu

„Hezké počasí přispělo k vyšší návštěvnosti, než byla v loňském roce,“ říká Martin Korba, místopředseda představenstva a výkonný ředitel Dostihového spolku. „O rekordu ale hovoříme velmi opatrně, byť tato návštěvnost patří k nejvyšším za posledních deset let. V minulosti, konkrétně v padesátých letech, kdy vítězil major Miloš Svoboda, na závodišti bylo až 60 tisíc lidí. Tehdy totiž stály tribuny i na opačné straně závodiště.“

I tak patří víkendová návštěva k historicky nejvyšším. „Jsme za to návštěvníkům velmi vděčni,“ dodal Korba. „A pokud diváci stáli v dopravní zácpě, omlouváme se jim. Na letišti, které sloužilo jako parkovací plocha s největší kapacitou, totiž v jednu chvíli došlo k požáru vozidla a museli jsme na čas příjezd na parkoviště uzavřít. Takovou situaci nelze předvídat. Řidičům děkujeme za trpělivost a pochopení. Chci také poděkovat hasičskému záchrannému sboru, kterému se podařilo situaci vyřešit relativně rychle.“

Váňa o Velké pardubické, Faltejskovi i výkonu syna: Chvíli vypadalo, že nebude nikde 720p 360p REKLAMA

Vítěz Velké pardubické Jan Faltejsek: O oslavách, Váňovi a cestě za pátým triumfem 720p 360p REKLAMA

Spokojený Marek Stromský: Sice jsme druzí, ale v tomhle závodě je to jako vítězství 720p 360p REKLAMA