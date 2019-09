Theophilos se kvalifikoval do Velké. Rozdivočila ho jen zářící obrazovka | iSport.cz

Nejdivočejší moment? Po dlouhé době opět v paddocku. Theophilos s tím míval dřív problémy, vyhazoval své jezdce ze sedla, ale postupně se zklidnil. Tentokrát si v paddocku před hloučkem spolumajitelů opět po zadních zatancoval.

„Vadila mu ta nová světelná televize,“ poukázal žokej Bartoš na velkou televizní obrazovku u paddocku. „Bylo docela šero a jak svítila, tak to nedal. Ovlivnilo to celý začátek dostihu a předstartovní atmosféru. Theophilos odskočil celý pod pěnou, nechal tam zbytečně sil před dostihem.“

Bartoš měl pro čtvrtou kvalifikaci jasný plán: dokončit. „Klouže to čím dál víc a minule mu tohle mokro docela vadilo,“ upozorňoval před startem. „Nechtěli jsme moc riskovat. Teo byl ze začátku nervózní, pral se se mnou, což byl problém. Nemohl jsem ho usadit, furt jsem ho musel schovávat do koní a skoky nebyly ideální, protože jsme byli všichni na sobě.“

Drobný problém měli na Hadím příkopu. „Nevyšel mu odskok, ale ustál to a zkusili jsme to až do cíle. Ale moc jsem ho netlačil, ať mu neseberu moc sil. Velká je za měsíc a příprava to byla perfektní. Závěr seběhl krásně, utekl nám jen Talent s Marcelem (Novákem), který mu udělal krásný průběh dostihu. Byl dost od nás a tím vyhrál.“

Bartoš ocenil návrat vítězného žokeje do sedla. Novák měl minulý týden ošklivý pád v Mostě, měl otřes mozku. I tak se posadil do sedla a dva ze čtyř dostihů vyhrál. „Z otřesu mozku se žokej dostanete rychle, ale pro mě bylo spíš hrozné, co se stalo při ošetřování,“ vrátil se Bartoš k dění Mostu. „Že nebyl zastavený dostih a neposkytla se hned pomoc Marcelovi. Kdyby měl zapadlý jazyk, tak tady dnes s námi nejezdí.“

Do Velké pardubické Josef Bartoš počítá s tím, že se vyhoupne do sedla Theophila. „Ještě byl ve hře Zarif, zkušený, ale už na tom líp nebude. On si ve Velké vždycky svůj pěkný výsledek udělá, ale já zkusím Theophila. Pokud bude zdravý. Musíme týden počkat, jak se z toho dostane. Přece jenom, kvalifikace není procházka růžovým sadem. Koni to sebere nějakou sílu a po první kvalifikaci byl špatný se zády. Věřím, že bude v pořádku. Pokud bych si ale mohl pro Velkou vybrat, nesmí být extrémně těžká půda. Aby to bylo pěkně nakropený a vysvitlo slunko.“