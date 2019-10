Velká pardubická 2019: Poinsettia se loučí se „zážitkovým“ syndikátem. Bude mamina | iSport.cz

Dostihové syndikáty fanoušků se v českém turfu stále teprve rozjíždí. Díky Theophilovi je populární Dostihový klub iSport-Váňa, od roku 2007 úspěšně funguje Syndikát V3J v čele s Václavem Lukou starším. Trojice majitelů se nedávno s Nagano Goldem probila až do Ceny Vítězného oblouku v Paříži. Svého času byl poměrně úspěšný i hřebec Tulum ze Syndikátu 2007, který jako první český kůň vyhrál dostih ve Švýcarsku. Ale to je tak zhruba vše.

„Není divu, protože jít do syndikátu má význam s koněm, který má šanci nějaké peníze vydělat,“ míní trenér Čestmír Olehla. „Aspoň 150 tisíc, protože na tolik zhruba přijde roční provoz.“ Před třemi lety rozjel syndikát s klisnou Poinsettií. Pronajmul si ji od Hřebčína Napajedla a zhruba rozpočítal poplatky podle počtu členů. Jejich počet osciloval mezi osmnácti až dvaceti šesti.

„Z členských příspěvků se hradil provoz, ustájení, krmivo,“ vypočítává trenér. „Další náklady jako kování, vakcinace, doprava na dostihy a startovné, to jsem platil já. A vydělanými penězi na prémiích se pak nejdřív splácely mé náklady. Co zbylo, rozpočítalo se mezi členy.“

Výsledek? Za tři roky se syndikát dostal zhruba na kladnou nulu. Na dotacích bral 448 240 korun, provoz přišel zhruba na 450 tisíc korun. A to byla Poinsettia poměrně úspěšná. Z osmnácti startů sice vyhrála jen třikrát, ale patnáctkrát běžela za peníze. Před rokem při Velké pardubické vyhrála Cenu Laty Brandisové a letos byla první v Ceně Registany. Trenér věřil, že klapne i obhajoba.

„Bohužel, při poslední práci měla Ponťa problém se šlachou a končí s kariérou,“ informuje Olehla. „Noha už se jí nezahojí tak, aby mohla běhat dostihy, ale do chovu to bohatě stačí, nic fatálního. Až se zotaví, vrátí se do Napajedel a bude mamina.“

Jak tedy Olehla syndikát hodnotí? „Principiálně je to dobrá myšlenka a věřím, že to lidi bavilo. Ale nevím, jestli se mi povede sehnat nějakého dalšího vhodného koně. Je kolem toho dost práce, spousta papírování a v žádném případě to není na zbohatnutí. Je to spíš takový zážitkový syndikát. Ale když to někoho k dostihům přitáhne ještě víc, svůj smysl to mělo.“