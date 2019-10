Faltejsek útočí na šesté vítězství ve Velké: Nahánět Váňu není můj cíl | iSport.cz

Při posledním běhání se osmiletý Tzigane du Berlais moc neukázal a v přípravě ho trápily drobné zdravotní problémy. Zkušený žokej ale koni i jeho trenérovi Pavlu Tůmovi věří. Je přesvědčený, že Tzigane du Berlais klidně může navázat na sériová vítězství Orphee des Blins, s níž Faltejsek vyhrál třikrát. Fenomenální klisna také bude v neděli koně přivádět na slavnostní přehlídku.

Už před rokem jste říkal, že sedíte na nejlepším koni. Platí to stále, sedíte na nejlepším koni?

„Jasný! Tomu člověk musí věřit, i kdyby to tak nebylo. Musíte věřit. Vím, že poslední běhání v kvalifikaci nevypadalo nijak zářně, to jo. Ale kvalifikace a Velká je dost velký rozdíl. Jsem v klidu.“

Ve čtvrté kvalifikaci jste na začátku září skončili až pátí, zbytečně jste se nehnali za výsledkem?

„Ne, to není o tom. Tzigane opravdu nechtěl. Snažil jsem se to z něj dostat, aby fungoval. Moc se mi to nedařilo. Ale bylo to i o průběhu, pár věcí se tam sešlo. Probrali jsme to pak s Pavlem Tůmou a shodli jsme se. Nebylo to o tom, že jsme kvalifikaci jen objeli, to vůbec ne. Jelo se normálně na výsledek. Navíc kůň musí mít i nějakou přípravu, aby to ve Velké proběhlo, jak má. Tahle poslední příprava nebyla z mého pohledu ideální, ale tak to prostě občas chodí.“

Bude se Tziganovi chtít běžet v neděli?

„Jo. Jsem o tom přesvědčený.“

Věříte stále tomu, že by mohl navázat na sériová vítězství podobně jako Orphee des Blins?

„Určitě, má na to. Jasně, jsou to dostihy, stát se může cokoliv, ale podle mého na to má. Cíl je vždycky vyhrát. Občas se to nepovede, ale plán A je vyhrát.“

Plán B neexistuje?

„Plán B se bude řešit až po cestě. (usměje se) Jede se plán A. Kdyby něco, vyřešíme plán B v průběhu dostihu.“

Orphee des Blins letos povede koně na slavnostní přehlídku, těší vás to?

„Mám na ni krásné vzpomínky. Tahle kobyla mě dostala úplně někam... (chvíli uvažuje) Ukázala mi cestu. Fenomenální zvíře. Jo, těším se na ni, určitě ji zajdu pozdravit a něco jí přinesu.“

Startovní číslo 1 si vylosoval Theophilos, který umí být před startem nervózní. Vy jste s ním také jezdil, zvládne podle vás přehlídku?

„Během Velké pardubické je to frmol, všechno je trochu víc emotivnější. I pro koně. Ale váňovci si poradí, taky ví, co a jak.“

Vy máte číslo 2, takže byste měli jít právě za Theophilem. Budete si pro jistotu držet odstup, kdyby začal trojčit?

„To určitě. Bylo by dost pitomé se nechat kopnout ještě před startem.“ (usmívá se)

Před rokem jste po páté výhře říkal, že Josef Váňa je s osmi triumfy nechytatelný. Pořád si to myslíte?

„Ano. Abych pana Váňu dohonil, to není můj cíl. Chci vyhrávat dostihy, to je můj hlavní cíl. Je mi jedno, jestli je to Velká nebo dostih čtvrté kategorie. Je to má práce, živobytí, chci odevzdávat co nejlepší výkony. Aby byli spokojení majitelé, trenéři i já. Proto to dělám. Ne proto, že bych chtěl nahánět pana Váňu. Navíc, vyhrát Velkou ještě třikrát? To není náročný úkol nejen pro mě, ale pro kohokoliv jiného. Kdyby teď začal vyhrávat každý rok Theophilos, tak je to pořád strašně velké číslo. Ne, není to blízko, není se o čem bavit.“

Na druhou stranu Josef Váňa říkal, že jste pořád ve věku, kdy on ještě neuměl pořádně jezdit. Takže času máte relativně dost, ne?

„Jasný, ale já doufám, že nebudu muset jezdit do šedesáti. (usmívá se) Myslím, že když se mi poštěstí a budu jezdit ještě pět deset let, budu rád.“

Váňa o vás mluví jako o profíkovi. O mladých jezdcích ale říká, že jezdí dost bezhlavě, souhlasíte?

„Má pravdu. Každý by si měl sbalit tašku a jít se podívat, jak se to dělá i jinde ve světě. Kritizovat si může dovolit pan Váňa, já v žádném případě, ale jsem přesvědčený, že kdyby si mladí vzali tašku a jeli se podívat do světa, zažili by i něco jiného. A to je posune.“

U vás to tak bylo?

„Ano, angažmá v Anglii a hlavně ve Francii mi hodně pomohlo. Obrovská škola.“

Na startu letos bude 21 koní, hodně nováčků. Nebude to až moc rizikové?

„To je v každém dostihu. Koně mají za sebou kvalifikaci a všichni, kteří na startu jsou, tam více či méně patří. Tak to je. Absolvovali kvalifikaci, mají oprávnění startovat. O tom není žádná diskuze. Že je některý kůň méně kvalitní, ještě neznamená, že nemá šanci. Stát se může cokoliv.“

A kdo bude ve vašich očích patřit k favoritům?

„Theophilos, Ange Guardian...všichni váňovci. Samozřejmě Sztorm je kvalitní zvíře. Dávačka to rozhodně nebude.“