Úprava Taxisu? Když se tam dá kláda, skončí to průserem, říká kouč legend

Velký Taxisův příkop by měl projít úpravou, řekl po 130. ročníku Velké pardubické se Slavia pojišťovnou jeden z nejzkušenějších českých žokejů Jaroslav Myška. Skok podle něho neodpovídá moderní době, koním i jezdcům by pomohla výrazně viditelná odskoková bariéra. Trenér Čestmír Olehla, šestinásobný vítěz Velké pardubické (Železník, Registana), který mimo jiné sedm roků připravoval i letošního vítěze Hegnuse, s tím nesouhlasí. „Bylo by to spíš kontraproduktivní, nespadl by jeden, ale pět,“ míní Olehla.

Debaty o úpravě Velkého Taxisova příkopu se vedou poměrně dlouho. Nejvýraznější změny proběhly v roce 1994, kdy se skok snížil, upravila se hloubka příkopu za skokem a výrazně se upravila i doskoková hrana. Od té doby fatálním zraněním na Taxisu podlehli čtyři koně (Cieszymir 2007, Zulejka 2014, Vicody 2018 a Sottovento 2020).

Podle Myšky by pomohlo i to, aby byl živý plot zvýrazněný odskokovou bariérou. Nebo bílou kládou, která by nerozšířila skok, ale upozornila by koně. Že musí skok respektovat.

„Ten skok není nebezpečný, že je široký,“ říkal Jaroslav Myška. „Je nebezpečný v tom, že když koni nevyjde krok, je v momentě odrazu v živém plotu. Pak je průser na světě, protože ztrácí rychlost. Nebo se ani neodrazí a jen tím prolítne. A když nemá výšku, je problém. V dnešní době tohle není překážka, ale hrůza. Nemám problém s příkopem, to je všechno v pohodě. Jen by stačilo do živého plotu vsadit nějaké bariéry, jaké jsou u ostatních skoků. Aby koně skok viděli, reagovali a připravili se. Pak jsem přesvědčený, že by to bylo v pořádku.“

Čestmír Olehla připomíná, že podobný zásah už v minulosti přišel. „Taxis byl tak řídký, že jsme se dohodli, že do něho dáme proutěnou překážku,“ líčí Olehla. „Na čelní stranu. A skončilo to průserem, nebylo to optimální řešení. Nebo když se v minulosti v rámci odskokových bariér dala kláda před Hadí příkop, tak třeba Paramon se klády leknul, skočil do příkopu, vyčváchal se tam a od té doby ho nikdy neskočil. Vůbec k tomu skoku nepřišel.“

Podle zkušeného trenéra by bílá kláda pod Taxisem byla spíš kontraproduktivní. „Když ji tam dáme, nebudou koně brzdit třetí cvalový skok před Taxisem, ale pátý,“ odhaduje. „Nebo zabočí, jako když tady dřív jezdili Rusáci, a ostatní vytlučou. V roce 1993 tahle k Taxisu přiletěl Truščenko, cuknul na poslední chvíli, udělal půlkruh a všem překřižoval dráhu. To vás taky dobře rozhodí.“

Odskoková bariéra prý nevyřeší, když kůň skočit nechce. „Když se tam kláda dá, skončí to průserem. Nevyřeší to koně, kteří skočit nechtějí,“ je přesvědčený Olehla. „Skok je ostříhaný tak, aby se kůň zvednul a letěl. Když se nechce zvednout, tak neskočí. Nevíme, co se koňovi honí v hlavě, ale kláda před Taxisem to nevyřeší. Nespadl by jeden, ale pět.“

Další věc, podle trenéra ještě výraznější, je chování žokejů na startu a při nájezdu na Taxis. „Pamatuji časy, kdy se šéf závodiště před Velkou pardubickou trenérů ptal, kde budou jejich koně skákat Taxis a jestli půjdou v první, druhé nebo třetí vlně. Často to nakonec bylo jinak, ale i tak to mělo smysl. Když startuje dvacet koní, tak je jasné, že se všichni do jedné řady na startu neposkládají,“ říká Olehla.

Sám vždycky před startem řeší, jaké má číslo a jak rychlého koně. Jestli se do pozice dostane, nebo bude lepší vzít ho víc doleva, kde je prostor. „Teď se všichni po Malé vodě tlačí na pravou stranu, aby tam byli co nejrychleji. Těžko se to chápe. Když máš pomalejšího koně, neměl by ses na Malé vodě tlačit do první linie, která tě do pravého chumlu natlačí. A skáčeš do plných. Pak je samozřejmě i větší riziko, že se někdo vyvalí a smete tě to.“

Trenér Olehla připomíná ještě jedno pravidlo nájezdu na překážku. „Učili nás, že když se jede vedle jiného koně na skok, je dobře být hlava hlava. Nebo ho vzít o délku zpátky. Když je vedle něho jen půl délky, tak má tendenci se zvednout s koněm před sebou. Takže se odrazí brzo a proletí plotem. Všichni, kteří se v posledních letech na Taxisu zabili, se nezvedli. Pokud se před Taxis přidá bidlo, bude to koně spíš strašit.“