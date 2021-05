Chlupáč Theophilos vletí do kvalifikace na Velkou. Stříhat se moc nenechá

Vítěz Velké pardubické Lukáš Matuský skáče do náruče trenérovi Radkovi Holčákovi • Michal Beránek (Sport)

Lukáš Matuský posílá vzdušný polibek mamince do nebe po svém vítězství ve Velké pardubické • Michal Beránek (Sport)

Ostříhat se nenechá a po dlouhé zimě je stále ještě hodně chlupatý. I tak půjde jedenáctiletý hnědák Theophilos z Dostihového klubu iSport-Váňa do první kvalifikace na 131. ročník Velké pardubické steeplechase se Slavia pojišťovnou. V sobotu ji při zahájení sezony v Pardubicích poběží čtrnáct koní. Kromě Theophila, vítěze Velké pardubické z roku 2019, budou na startu i další dva šampioni. Tzigane du Berlais s Janem Faltejskem (2018) a No Time To Lose s Ondřejem Velkem (2017). Úřadující šampion Hegnus má kvalifikaci jistou, sezonu rozjede později.