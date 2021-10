Čísla pro Velkou pardubickou. Komu hrabě vylosoval nepopulární třináctku?

„Z těch devatenácti koní to může vyhrát každý,“ poznamenal trenér Josef Váňa, který bude mít na startu hned tři zástupce, včetně dvou předchozích vítězů. Theophilos vyhrál v roce 2019, No Time To Lose v roce 2017. Letku doplňuje teprve šestiletý Mahe King s Janem Faltejskem.

„Když naprší, bude pro mě z těch tří největší favorit No Time To Lose,“ komentoval otevřeně Váňa. „Na měkké půdě je schopný zaběhnout kvalifikaci i kratší tratě, ten podle mě bude favorit.“ V sedle bude mít Ondřeje Velka, se kterým vyhráli první kvalifikaci. Budou mít číslo 14.

Theophilos by si podle Váni naopak nejlépe vedl na pevnější půdě. „Na té by byl lepší. Mahe King jde svým způsobem na přání majitele, já bych jako trenér doporučil start až v sedmi letech, to je podle mého ideální věk. Ale ukázal, že umí zaběhnout, s distancí by problém mít neměl. Je to o devatenácti koních a jezdcích. A musím podotknout, že pokud nemáš štěstí, můžeš být připravený, jak chceš a do cíle se nedostaneš. Proto všem hlavně přeji, aby se do cíle dostali.“

K favoritům patří i talentovaný Evžen s Jaroslavem Myškou. Budou mít číslo 2. Sedmiletý hnědák poběží Velkou poprvé, ale může být vysoko. Klidně i vyhrát? „To já nevím, já si to myslel o každém koni, se kterým jsem Velkou jel,“ pousmál se Myška. „Se všemi jsem dokázal vyhrávat kvalifikace, běhali výborné dostihy a měli výsledky, ale Velká pardubická je specifická. Je hodně o zkušenostech koně i jezdce. A především o psychice koně. Je to těžký a dlouhý dostih. Fyzicky koně připravíte, ale jde o to, jak to skousne hlavou. Doufám, že Evžen to zvládne.“

To si přeje i Jan Odložil, který bude v sedle Lombarginiho, dalšího z vítězů v kvalifikacích. „V kvalifikaci se mi hodně líbil, nadchnul mě. Distanc by neměla být problém, těším se, může zamávat pořadím,“ věří Odložil. „Uvidíme, loni jsem taky seděl na výborném koni (Theophilos) a moc neklaplo, tak to doufám letos bude lepší. Koník je připravený, jdeme do toho. Pro co nejlepší výsledek.“

STARTOVNÍ ČÍSLA VELKÉ PARDUBICKÉ SE SLAVIA POJIŠŤOVNOU

1. Vanesse – Jordan Duchene (Quartis-Zámecký vrch, trenér Pavel Vítek)

2. Evžen – Jaroslav Myška (Englicovi a Kulhánkovi, Štěpánka Myšková)

3. Kaiserwalzer – Patrick W. Mullins (DS Millenium, Jaroslav Brečka)

4. Casper – Daniel Vyhnálek (DS Pegas, Dalibor Török)

5. Theophilos – Josef Bartoš (DK iSport-Váňa, Josef Váňa)

6. Talent - Pavel Složil ml. (DS Kabelkovi, Hana Kabelková)

7. Dulcar de Sivola - Petr Tůma (DiJana Dobšice, Stanislav Kovář)

8. Mr Spex - Jan Kratochvíl (Lokotrans, Luboš Urbánek)

9. Player - Marcel Novák (Nýznerov, Lenka Kvapilová)

10. Hegnus - Lukáš Matuský (Ševců, Radek Holčák)

11. Paris Eiffel - Martin Cagáň (Lokotrans Slovakia, Ján Cagáň)

12. Stretton - Jakub Kocman (Nýznerov, Stanislav Popelka)

13. Star - Jaroslav Brečka (MPL Racing, Jaroslav Brečka)

14. No Time To Lose - Ondřej Velek (Paragan Horseboxes s.r.o., Josef Váňa)

15. Mahe King - Jan Faltejsek (Statek Blata Český ráj, Josef Váňa)

16. Beau Rochelais - Adam Čmiel (ALDRA GROUP – HABICH, Tamara Křídlová)

17. Sztorm - Sertash Ferhanov (Nýznerov, Grzegorz Wroblewski)

18. Lombargini - Jan Odložil (EŽ Praha a.s., Stanislav Popelka)

19. Vandual – Romain Julliot (VADUAL, Marián Štangel)