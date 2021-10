Konec kariéry i snu o Velké pardubické. Vyšetření odhalilo artrózu

Dvanáctiletý No Time To Lose vítězí s Ondřejem Velkem v první kvalifikaci na 131.ročník Velké pardubické se Slavia pojišťovnou • Marek Sekáč

První škrt ve startovní listině 131. ročníku Velké pardubické steeplechase se Slavia pojišťovnou. Na startu v neděli nebude slovenský matador Vandual, který i ve třinácti letech patřil k favoritům dostihu. Loni skončil třetí necelé dvě délky za vítězným Hegnusem. „V pondělí stál ve svém boxe na třech nohách,“ informoval trenér Marián Štangel ve slovenském deníku Šport. „Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Vyšetření na veterinární klinice ve Vídni odhalilo artrózu.“ Pro Vanduala to znamená i konec dostihové kariéry. Startovní listina čítá 18 koní.

Společně s Hegnusem měl být Vandual nejstarším účastníkem Velké pardubické. Vítěz rovinového St. Leger 2011 na Slovensku běžel nejtěžší překážkový dostih třikrát. V roce 2018 byl při premiéře s Lukášem Matuským osmý. Tehdy ho ještě trénovala Hana Kabelková. V roce 2019 si stejný výsledek zopakovali. Před rokem skončil Vandual s francouzským žokejem Romainem Julliotem senzačně třetí. Julliot byl v jeho sedle i v srpnové kvalifikaci (třetí místo) a měl ho jezdit i v neděli.

Šance na start ve Velké pardubické ovšem padly. Vyšetření na veterinární klinice ve Vídni odhalilo artrózu. Po konzultaci s majitelem už padlo rozhodnutí zrušit naplánovaný start a zároveň i ukončit kariéru.

„Vandual minulé úterý absolvoval vynikající poslední vážnější práci a byl v super formě,“ popisoval pro Šport trenér Štangel. „Nejhorší je, že za tři sezony, kdy je u mě, nikdy nekulhal. Absolutně nevysílal signály, že by ho něco trápilo. Musel to být skrytý dlouhodobý postupný proces, stádium je pokročilé. Má zasažené kopyto i spěnkový kloub. Mohlo se to spustit například špatným došlápnutím, ani veterinářka nevěřila vlastním očím.“