Stromský se polámal v Itálii: Mohl jste cestou umřít, říkali mi doma doktoři

Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou bude tentokrát Marek Stromský (47 let) sledovat pouze v televizi. Doufá, že doma. „Zatím jsem v nemocnici, z Opavy mě převezli do Ostravy, mám zlomený pátý obratel, hrudní koš a šest žeber,“ líčí pro iSport.cz. O víkendu se škaredě polámal v italském Meranu. Když v neděli ráno přišel na rentgen v Opavě, doktoři nechápali. „Říkali, že jsem mohl po cestě umřít. Nebo se mohlo něco stát s páteří. Ale kdyby mi bylo vyloženě špatně, tak z Itálie určitě neřídím. Zvládl jsem to docela dobře. Chodím, na záchod si zajdu. Jen ještě doktoři řeší, jestli mě budou v pondělí operovat, nebo to nechají tak.“

Velkou pardubickou jel Marek Stromský osmnáctkrát. Dvakrát byl druhý s Amant Grisem (2010) a Hegnusem (2018), dvakrát byl diskvalifikován z prvního místa (2008 a 2015). Těšil se na 131. ročník. Jeho jméno však při losování startovních čísel na seznamu nebylo.

Co se vám v Itálii stalo?

„V sobotu jsem měl v Gran Corsa Siepi jezdit Azteka. Jenže Honza Faltejsek, který měl jít s Cheminée, se zranil, bolela ho žebra. Pavel (trenér Tůma) vymyslel, že Aztek je lepší na ovládání a kdyby s tím Charváti (majitelé) souhlasili, že bych jel Cheminée já. Znám ji z práce, je taková těžší na ježdění. Azteka, že by jel Francouz. Tomáš Váňa (trenér Azteka) řekl, že ne, že ho radši nenechá běhat a pojedu s ním při Velké. Takže v Meranu jsem jel Cheminée. Už od startu moc nešla, měl jsem zastavit dřív. Chtěl jsem, ale jeli jsme dál a nešťastně upadli.“

Jak?

„Nebyl to ani škaredý pád, ale šel jsem přímo na hlavu do kotrmelců. Dostal jsem bombu přímo na páteř. Cheminée vždycky tahá, chodí zepředu, teď nejela od začátku. Stalo se nám to až skoro na konci, všechno bylo špatně.“

V Itálii vás do nemocnice nevezli?

„Sanitka mě přivezla do vážnice, ptali se, já říkal dobrý. Postavil jsem se, lehce mě bolela hruď. Nechtěl jsem tam zůstat. Jednak jsem tam měl auto a potom vím, jak to v Itálii se zdravotnictvím je. Už jsem tam párkrát v nemocnici byl. Takže jsem řekl dobrý, že pojedu domů. A jel jsem. Ráno mě zrentgenovali v opavské nemocnici a zjistili, co mi je.“

Kolaps vám po cestě nehrozil?

„Kousek odřídila manželka. Doktoři mi řekli, že jsem mohl po cestě umřít. Nebo se mohlo něco stát s páteří. Ale kdyby mi bylo špatně, tak určitě neřídím. Zvládl jsem to docela dobře.“

Hned jste věděl, že Velká pardubická je pryč?

„Ano, to by nešlo, krátká doba.“

Už jste měl koně vybraného?

„Ne napevno, bylo jich volných víc. Jednu chvíli to vypadalo na Mahe Kinga od Váni, Sztorm byl volný. Kůň by se našel určitě. Bohužel, budu se dívat jen v televizi. A doufám, že už doma. Že se nebudu dívat v nemocnici.“