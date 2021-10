O dva koně Myška přišel, ale šanci má. Takového rváče jsem neměl, říká

Jakou má formu?

„Standardní. Není zas takový, že by se nějak projevoval a dával najevo extra emoce. Nějakou práci jsme s ním udělali, zdravotně je v pořádku, komplikace v průběhu roku neměl. Je připravený.“

Loni jste po vítězství v Ceně Labe říkal, že bez podpory fanoušků byl nepozorný a zralý na pár facek. To letos nehrozí?

(usměje se) „To jsou takové emotivní bezprostřední ohlasy. Pravda je, že mi tam nějaké kiksy udělal a byl všelijaký. Ale v poslední kvalifikaci fungoval dobře, stejně tak v práci. S diváky to bude fajn pro všechny. Koně v takové atmosféře v Pardubicích vyrůstají, podporu vnímají pozitivně. To se týká i našeho Evžena.“

Velkou jste jel už osmnáctkrát, dá se Evžen k nějakému koni přirovnat?

„Těžko se porovnává. Jezdil jsem ve Velké dobré koně, výborné skokany, zkušené koně. Řekneme si po Velké, jak to Evžen zvládl nebo jestli mu něco chybělo. Faktem je, že je bojovník. V cílové rovině je schopný ze sebe vymáčknout všechno, nerad prohrává. Ve finále je hodně poctivý a takových koní zas tolik není. Koním, které jsem ve Velké jezdil, třeba tohle chybělo. Nebyli vyloženě koncoví. Doběhli, umístili se, byli třetí, čtvrtí, pátí, ale takového rváče jsem ještě neměl. Abych se s ním mohl bít o výhru.“

Je to dané spíš třídou nebo srdcem?

„Nějaká kvalita tam musí být. Když bude špatný kůň rvavý, tak mu to bude prd platné, protože mu nějaké kvalty budou chybět. Ale u Evžena bych se spíš přikláněl k bojovnosti. Když ho v práci dáme s lepším koněm a zjistí, že na něho třeba nemá, tak to je na něm hned znát. Nejde mu to pod fousy, nechce prohrávat.“

Ve stáji máte i desetiletého Bridgeura, se kterým jste byl ve Velké dvakrát sedmý (2017, 2018). Ten ve hře o start v elitním dostihu nebyl?

„Uvažovali jsme o kvalifikaci s panem majitelem, ale měli jsme v půli června problém. Bridgeur si ve výběhu rozpáral plec. Dost šeredná rána, v létě se to hojilo. Běhal až v září, po zranění pracoval měsíc a půl, nebylo moc času. Ale utíká dobře, překvapil mě, bavilo ho to. Půjde Cenu Labe.“

Co se mu ve výběhu stalo?

„Nevíme. Přišli jsme, byl u jiného koně v jiném výběhu a měl roztrženou plec. Jestli se někde rozeběhl, nevytočil to a roztrhnul o nějaký sloupek? Nevíme. Naštěstí je v pořádku.“