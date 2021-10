Prázdné sedlo favorita Velké pardubické: Hledá se slečna Frostová!

Britský dostihový agent James Fry stál v paddocku a pršely na něj dotazy na Bryonu Frostovou. Anglická žokejka, která jako první žena vyhrála překážkový dostih nejvyšší kategorie Grupa 1 v Cheltenhamu, právě byla někde v mumraji pardubického závodiště.

„Všichni ji hledáme, Česká televize ji hledá, já ji hledám,“ líčil Fry.

V tu chvíli šlo o daleko víc než televizní rozhovor. Na Frostovou si totiž myslel trenér Stanislav Popelka, který během odpoledne přišel o žokeje pro svého bombarďáka Lombarginiho. Jan Odložil ve druhém dostihu spadl z klisny Queentery a vyvázl tak pomlácený, že na start Velké nemohl.

„Kobylka trochu zazmatkovala, já v tu chvíli taky. Spadl jsem tak nešťastně pod ni, že mě přejela, takže mně kopyty narazila nohu. Nejsem schopný dál pokračovat v programu,“ vyprávěl Odložil, navíc s třemi čerstvými stehy v ústech.

Anglická žokejka Bryony Frostová se byla podívat na Velké pardubické, kterou si nakonec málem zajela jako náhradnice za zraněného Jana Odložila.







Profese překážkového žokeje zažívá v Česku existenční krizi a Popelka moc variant neměl. Mladý Francouz Kilian Dubourg, který v Ceně Labe vedl favoritku Born To Be A Queen, nabídku odmítl. Popelka povolal zkušeného Martina Lišku, ten dorazil na závodiště z nedalekého Vápenného Podolu dvě hodiny před startem Velké, ale trenér v tu chvíli ještě zkoušel jinou možnost. Myslel si na hvězdnou Frostovou.

„Je tady prý na kukačku, že by to příští rok zkusila. Mohla by si to klidně odbýt dneska,“ plánoval Popelka.

Jenže kde žádanou slečnu ve zmatku dostihového dne sehnat? Pomoct se snažili i manažeři konkurenčního Dostihového klubu iSport.cz Tomáš Janda a Petr Malík, kteří Popelku nasměrovali do vážnice k irskému amatérovi Patricku W. Mullinsovi. Právě za ním se pak přišla Frostová podívat do paddocku před Cenou Labe. Zjevila se v bílém kostýmku s růžovými květy a trenér Popelka šel hned na věc s klíčovou otázkou: Nepomohla byste ve Velké? „Žokejů je tady určitě dost, ne?“ podivila se, ale pak zahlásila: „Určitě jo, ale musím se zeptat šéfa. Dejte mi minutu!“

Nakonec to ale neklaplo, do sedla Lombarginiho vyskočil Liška a pak z něj spadl na Popkovickém skoku.

Frostová potvrdila, že by na Velkou ráda přijela za rok. A české dostihy se dál utápějí v kritickém nedostatku překážkových jezdců.

„Máte problém, žokejů nemáte dost,“ ví Fry. „Není tady snadné řešení. Možná by pomohl agent, který by sem dostal žokeje ze zahraničí. Ale ti samozřejmě nepřijedou zadarmo, budete jim muset zaplatit letenky a nějaký plat, protože kvůli prize money se anglickým žokejům přijet nevyplatí. Dobří žokejové nejsou charita.“