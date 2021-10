Drahé vítězství ve Velké: mastná pokuta za bičík! Trenérka Složila brání

„Žokej Pavel Složil mladší v závěrečné fázi dostihu (po absolvování předposlední překážky) v sedle koně Talent použil bičík desetkrát,“ píše se ve vysvětlení Pořádkové komise. „Maximální povolený počet pobídek bičíkem v průběhu celého dostihu je omezen na osm.“

Výše pokuty se odvíjí od vybojované dotace. Talent si za vítězství ve Velké pardubické připisuje 1 200 000 korun. Pokuta pro žokeje dělá 5%. Proto 60 tisíc korun. „Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o jezdcův čtvrtý podobný prohřešek na posledních dvanáct měsíců, udělila mu Pořádková komise sankci odpovídající 5 % ceny získané Talentem.“

I proto případ hned neřešila Dostihová komise přímo na závodišti. Výše sankce totiž převyšuje její pravomoc, takže případ předala k dořešení Pořádkové komisi. „Z videozáznamu je jasně patrné, že se nejedná o přiměřené použití bičíku jako pomůcky pro udržení koně v přímém směru při vybočení, ani o jeho příležitostné použití k upomenutí koně na nutnost soustředit se na dostih. Zejména před odskokem, či po chybě na skoku,“ uvádí se ve zprávě komise.

Kromě pokuty má Složil odebranou licenci na dva následující dostihové dny. Trenérka vítězného koně Hana Kabelková byla rozhodnutím překvapená. „Na Talentovi není nic, žádný šrám, cítí se dobře, ráno měl sežráno,“ popisovala Kabelková. „Respektuju pravidla dostihového řádu, ale Pavel do toho položil celé srdce, stejně jako Talent. Vůbec bych Pavla neodsuzovala. Kdyby koně něco bolelo, tak by neutíkal, to pro něho byl největší stimul. Nic neomlouvám, ale je to pochopitelné, koni se absolutně nic nestalo.“