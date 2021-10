Krizi zaplašila partnerka. Pavel je dříč, říká Hlubučková o Složilovi

Měl chuť s dostihy praštit. Kvůli nekonečným problémům s hlídáním váhy, i kvůli sebrané licenci za porušení dostihových pravidel v Německu. Nebýt partnerky Kateřiny Hlubučkové, díval by se Pavel Složil na 131. ročník Velké pardubické se Slavia pojišťovnou jen z ochozů. Jestli vůbec. „Pavel si všechno vybojoval sám, je dříč,“ říká Hlubučková. „Jen ho bylo potřeba podpořit a říct mu, aby problémy hodil za hlavu. Znám to, taky jsem jezdila a zažila pár krizí, kdy vás nic nebaví.“

Vítězné drama při Velké pardubické si Kateřina Hlubučková intenzivně prožila se synem Filipem Elliotem v náručí. Při vyhlášení vítězů ho předala svému partnerovi Pavlovi Složilovi. A nezapomenutelné fotky s malým v křišťálovém poháru pro vítěze Velké pardubické, nebo na hřbetu vítězného ryzáka Talenta, byly na světě.

„Nádhera,“ usmívá se Kateřina Hlubučková, která na rovinách odjezdila takřka tisícovku dostihů. „Sledovala jsem celý dostih jedním dechem, bylo to skvělý, naprosto boží. S malým jsme byli přímo za cílem, moc jsem na obrazovku neviděla, protože tam bylo hodně lidí. Ale občas jsem Pavla zahlédla, že tam s Talentem pořád sedí a společně proplouvají dostihem.“

Nervy měla velké. Byť má z dostihů hodně zkušeností. Nebo možná právě proto. Sama zažila několik pádů, před devíti lety ji z Albertovce odvážel v kritickém stavu vrtulník. Kůň špatně došlápl, Hlubučková po pádu trefila hlavou sloupek.

„Naštěstí si z toho nepamatuji nic, byla jsem v bezvědomí,“ připomněla. „A nějaké ty zlomeniny k dostihům patří. Následky naštěstí žádné, jedeme dál. Z ochozů má nervy jako divák, podle mého, každý. Není rozdíl, jestli jsem bývalá žokejka nebo nejsem. Zažívala jsem úplně stejný pocit jako všichni ostatní, kdo Pavlovi držel palce.“

Bývalá žokejka? Hlubučková se rychle opraví. „Nikdy neříkej nikdy, že jo,“ usměje se. „Teď jsem stoprocentní máma a jsem spokojená. V dostizích už jsem se taky na sebe nemohla moc dívat, měla jsem pocit, že se nikam neposunuju. Teď mám pauzu, odpočívám a jsem spokojená.“

I proto se dokázala vcítit do pocitů, které její partner nedávno prožíval. Na konci léta přišel v Německu o licenci, na měsíc dostal disciplinární stopku. „Vjel moc rychle do vody, celý srpen nejezdil,“ líčí Hlubučková. „Říkala jsem mu, ať to hodí za hlavu a soustředí se na důležitější dostihy, které přijdou.“ Další problém byla váha. Vysoký Složil s ní bojuje dlouho. „Já jsem malá a lehká, kdybych měla podstupovat trápení s váhou jako on, tak se na to vybodnu hned. Ale naučil se s tím žít. Jí po malých porcích, sportuje, běhá, má doma trenažér. I tohle je součást dostihů.“

Složil už si od nich v minulosti oddechl. S Patrickem Boekhoutem, bývalým rajťákem od Josefa Váni, vyrazil během předminulé zimní pauzy na Floridu. A pracoval jako zahradník. „Když jsou místní na dovolené, zůstávají jejich domy třeba tři měsíce prázdné a někdo se o ně musí starat. Tohle dělal i Pavel,“ líčí Hlubučková. „Vypnul hlavu, odpočinul si. Já tehdy letěla na Floridu později, hned jsem si hledala práci u koní, byla jsem domluvená s kamarádkou Livií Machalíkovou. Pavel pak přijel za mnou a našli jsme si práci u trenéra Michaela Matze, který trénoval i slavného Barbara. Ohromná zkušenost, super zážitky, hodně jsme se toho naučili. Byli jsme u koní, drželi se v rytmu, i v práci to byl solidní záhul. Formu si tam Pavel podržel.“

Zatímco Pavel Složil mladší si i díky vítězství ve Velké pardubické ve 23 letech zařadil mezi překážkovou elitu, Hlubučková se v kariéře věnovala výhradně rovinám. Ve statistikách má 982 odjetých dostihů a 76 vítězství. „Plus dvě v Polsku, které tam napsané nejsou,“ pousmála se. „Překážky jsem nejela nikdy. Jednu dobu jsem o nich přemýšlela, ale mám 48 kilo a do překážek je třeba mít nejméně 63. Chudák kůň by musel nést zbytečně hodně olova, aby se to dovážilo, tak jsem to zavrhla. A taky se dá říct, že jsem asi neměla odvahu překážky zkusit. V tréninku jsem skákala, ale v dostihu je to něco úplně jiného. Máte kolem sebe koně, v tréninku jdete dva, maximálně tři.“

Jakou cestou se vydá syn Filip Elliot? Jestliže už jako malý seděl na vítězi Velké pardubické, má o budoucnosti jasno? Hlubučková se zasměje. „Vůbec to neznamená, že by měl nalajnovanou kariéru,“ odpovídá. „Bude si moct vybrat, jestli se taky bude ctít věnovat koním. My ho budeme podporovat ve všem. V každém případě bude mít krásné vzpomínky. Stejně jako my.“